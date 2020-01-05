شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ: 11.4 مليون زائر لموسم الرياض بدخل مليار ريال سعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، فى تغريدة على حسابه فى "تويتر"، أن مواقع موسم الرياض شهدت 11.4 مليون زائر والتى انطلقت الجمعة 11 أكتوبر، وتستمر حتى نهاية يناير 2020، وأضاف تركى آل الشيخ؛ أن موسم الرياض وفّر 34.7 ألف وظيفة مباشرة، و17.3 ألف وظيفة غير مباشرة مع تجاوز الدخل المبدئى المباشر من فعالياته حاجز المليار ريال.

ويشهد موسم الرياض نشاطاً ترفيهياً كبيراً وفعاليات ثقافية ورياضية وفنية ومسرحيات ومهرجانات استهدفت مختلف شرائح المجتمع، التي من المتوقع أن تشهد تزايد عدد الزوّار للموسم خلال الفترة المتبقية لما تشهده من فعاليات كبيرة في مختلف المناطق.

وتتنوّع فعاليات موسم الرياض بين الحفلات الجماهيرية والعروض الحماسية والحياة البرية والمطاعم والمقاهي والماركات العالمية، إضافة إلى عروض السيارات والمزادات والألعاب والحفلات الشرقية والأجنبية والتراث والفن.

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ويعد موسم الرياض أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى المملكة بدءا من عام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية. بلغت أيام المهرجان المحددة له عند إطلاقه في 11 أكتوبر في العاصمة الرياض، 70 يوما، ثم جرى تمديده بعد وصول عدد الزوار إلى أكثر من 7 ملايين شخص، حيث مُدّدَ في مناطق: ونتر وندرلاند، والمربع، والسفاري، وصحارى الرياض إلى 18 يناير 2020، وفي منطقة الرياض بوليفارد إلى نهاية شهر مارس 2020. وصل عدد فعاليات المهرجان إلى أكثر من 100 فعالية، توزعت على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع. وقام على تنفيذه 280 شركة سعودية.

ومع بداية العام الجديد، نشر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، الأربعاء، مقطع فيديو للحظة الاحتفال برأس السنة الجديدة 2019، حيث انطلقت الألعاب النارية فى سماء العاصمة السعودية احتفالا ببداية العام الجديد 2020، كما نشر مجموعة من الصور المبهرة للاحتفالات فى المملكة العربية السعودية.