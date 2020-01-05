شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تدعو أمريكا وإيران إلى السعى نحو الحوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد أن السلطنة تدعو الولايات المتحدة وإيران إلى "تغليب لغة الحوار" لتهدئة التوتر بينهما بعد أن قتلت ضربة أمريكية بطائرة مسيرة القائد العسكرى الإيرانى قاسم سليمانى فى مطار بغداد يوم الجمعة.

ونقلت الوكالة عن بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية قوله "السلطنة تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة المؤسفة لحالة التوتر والتصعيد بين الولايات المتحدة والجمهورية الإيرانية وتدعو الطرفين إلى تغليب لغة الحوار والبحث عن الوسائل الدبلوماسية لحل القضايا الخلافية بشكل ينهي الصراع في المنطقة".

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وأضاف البيان "كما تدعو السلطنة المجتمع الدولي لاغتنام ما عبر عنه الطرفان بعدم رغبتهما في التصعيد وذلك بتكثيف الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتوسطت عمان من قبل بين الدولتين إذ تربطها علاقات ودية بكل من واشنطن وطهران.