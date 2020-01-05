شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان: ندعو المجتمع الدولى لتكثيف جهود تحقيق الاستقرار فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت سلطنة عمان المجتمع الدولى لتكثيف جهود تحقيق الاستقرار فى المنطقة، وفيما دعت بريطانيا كل الأطراف إلى ضبط النفس بعدما أدت ضربة جوية أمريكية إلى مقتل القائد العسكرى الإيرانى قاسم سليمانى، لكنها قالت إن من حق الولايات المتحدة الدفاع عن نفسها فى مواجهة أى تهديد وشيك.

وقال وزير الدفاع البريطانى بن ولاس فى بيان إنه تحدث مع نظيره الأمريكى مارك إسبر، مضيفا:"ندعو كل الأطراف لتهدئة الوضع، مؤكدا أن "القانون الدولى يكفل للولايات المتحدة الدفاع عن نفسها فى مواجهة أى تهديد وشيك لمواطنيها".

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربات أقوى من أى وقت مضى، في حال هاجمت المصالح الأمريكية، ردا على قتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني يوم الجمعة، وكتب ترامب عبر "تويتر" اليوم الأحد: "هاجمونا، ورددنا. وإذا هاجمونا مرة أخرى، وهو ما أنصحهم بشدة بعدم القيام به، فسنضربهم بقوة أكبر مما تعرضوا له من قبل!"، وأكد ترامب أن استخدام أحدث المعدات العسكرية الأمريكية ضد إيران أمر لا شك فيه حال وقوع هجمات.

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وعلى جانب أخر أفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم الأحد، عن وصول جثمان القائد العسكرى الإيرانى قاسم سليمانى الذى اغتالته الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران، وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن جثمان القائد العسكرى قاسم سليمانى دخل الأراضى الإيرانية حيث تستمر مراسيم التشييع الشعبية له فى مختلف المناطق الإيرانية.

ونقل جثمان سليمانى بالطائرة من العراق إلى مدينة الأهواز فى جنوب غرب البلاد، ونشرت وكالة "العالم" الإيرانية مقتطفات لحظة وصول جثة سليمانى إلى إيران.