ليبيا.. ارتفاع قتلى قصف مقر الكلية العسكرية بطرابلس إلى 30

طرابلس / الخليج 365

ارتفعت حصيلة قتلى القصف الذي شنه طيران أجنبي داعم للواء المتقاعد خليفة حفتر على مقر الكلية العسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس، السبت، إلى 30.

وذكر "مركز الطب الميداني والدعم" التابع لوزارة الصحة، أن "القصف الذي تعرض له طلبة الكلية العسكرية مساء السبت راح ضحيته 30 شهيدا وأكثر من 33 جريحا".

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وفي وقت سابق السبت، قال الناطق باسم وزارة الصحة في طرابلس، فوزي أونيس، للأناضول: "عدد من القتلى والجرحى سقطوا نتيجة قصف مقر الكلية العسكرية" بمنطقة الهضبة جنوبي العاصمة.



وأوضح أونيس أن "القصف استهدف السكن الخاص بطلبة الكلية العسكرية".

وتصاعدت، في الآونة الأخيرة، الهجمات التي تستهدف المدنيين من قبل قوات حفتر أو القوات الداعمة لها، في ظل فشل مستمر في تحقيق أهداف العملية العسكرية التي أطلقتها، في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة الليبية.

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