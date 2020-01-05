اليابان تصدر مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن

طوكيو/الخليج 365

أصدرت اليابان مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السابق لمجموعة نيسان، كارلوس غصن، الذي هرب إلى لبنان، الذي اعتبرته أنه "غير مبرر"، وذلك في أول رد فعل رسمي من طوكيو.



وقالت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري إنّ "النظام القضائي في بلادنا لديه إجراءات مناسبة لإثبات الحقيقة في مختلف القضايا"، معتبرةً أن فرار كارلوس الذي أُطلق سراحه مقابل كفالة هو أمر "غير مبرَّر"، حسب أسوشييتد برس



وأشارت أن الإفراج بكفالة الممنوح لغصن، ألغي بموجب قرار قضائي، وأن الشرطة اليابانية أصدرت مذكرة توقيف دولية بحقه.

Advertisements

يذكر أن اليابان لا تربطهات بلبنان مذكرة لتبادل المجرمين بين البلدين.

وجرى توقيف غصن، وهو فرنسي المولد، برازيلي من أصل لبناني، في طوكيو 19 نوفمبر/تشرين ثانٍ 2018، بتهمة ارتكاب "مخالفات مالية" عندما كان رئيسًا لـ"نيسان"، التي سبق أن أنقذها من الإفلاس.

ودخل "غصن" السجن لمدة 130 يومًا، وأُفرج عنه لاحقًا بكفالة، على أن تبدأ محاكمته في أبريل/نيسان 2020، وكان يخضع لمراقبة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.