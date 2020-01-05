تعيلق الدراسة 3 أيام بالعاصمة الليبية نتيجة للقصف العشوائي

طرابلس/وليد عبد الله / الاناضول



أعلنت بلدية طرابلس المركز، اليوم الأحد، تعليق الدراسة، بسبب القصف العشوائي للأحياء السكنية، الذي تنفذه ميليشيات ومرتزقة خليفة حفتر.



وأضافت البلدية في بيان مقتضب نشر على صفحتها الرسمية الفيس بوك بان تعليق الدراسة داخل نطاق بلدية طرابلس المركز يستمر لمدة 3 ايام.



وافاد مراسل الاناضول أن العديد من الأحياء المدنية شهدت خلال اليومين الماضيين تساقط قذائف عشوائية أطلقتها مليشيات حفتر وفق قوات الحكومة الليبية.



وأضاف أن بلدية سوق الجمعة خاصة المنطقة المحيطة بمطار معتيقية تشهد تساقطا مستمرا للقذائف مما دفع أغلب العائلات لمغادرة منازلها.



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وفي السياق ذاته ارتفعت حصيلة قتلى القصف الذي شنه طيران أجنبي داعم لحفتر على مقر الكلية العسكرية بالعاصمة طرابلس، السبت، إلى 30 من تلاميذ الكلية.



وذكر "مركز الطب الميداني والدعم" التابع لوزارة الصحة، أن "القصف الذي تعرض له طلبة الكلية العسكرية مساء السبت راح ضحيته 30 شهيدا وأكثر من 33 جريحا".



وفي وقت سابق السبت، قال الناطق باسم وزارة الصحة في طرابلس، فوزي أونيس، للأناضول: "عدد من القتلى والجرحى سقطوا نتيجة قصف مقر الكلية العسكرية" بمنطقة الهضبة جنوبي العاصمة.



وأوضح أونيس أن "القصف استهدف السكن الخاص بطلبة الكلية العسكرية".



وتصاعدت، في الآونة الأخيرة، الهجمات التي تستهدف المدنيين من قبل قوات حفتر أو القوات الداعمة لها، في ظل فشل مستمر في تحقيق أهداف العملية العسكرية التي أطلقتها، في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة الليبية.

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