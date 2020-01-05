الإرياني: نحذر مرتزقة طهران من تعريض مصالح اليمن للخطر

صحيفة الخليج الالكترونية

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني يوم السبت، ميليشيا الحوثي الإرهابية، من “مغبة تحويل اليمن إلى مسرح صراع إيراني أمريكي”، وقال الإرياني في تغريدات نشرها على حسابه بموقع تويتر، “نحذر مرتزقة طهران، “المليشيا الحوثية الإرهابية” من تعريض مصالح اليمن واليمنيين للخطر وتقديمهما كبش فداء خدمة لأهداف النظام الايراني وسياساته التدميرية في المنطقة، وما يبدو أنه حرص إيراني في عدم الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع أمريكا”.

وأضاف الإرياني “عاني الشعب اليمني الأمرين وما زال يدفع الثمن جراء انقلاب المليشيا الحوثية ومحاولات نظام طهران تحويل اليمن إلى منصة لاستهداف دول الجوار وتهديد أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب”، وأوضح أن “أي مغامرات جديدة ستفتح الباب على المجهول وتضاعف المأساة الإنسانية للمدنيين”.

وأشار الإرياني إلى أن البيانات والتصريحات التي أصدرها من وصفهم بـ “مرتزقة طهران من قيادات المليشيا الحوثية” منذ لحظة إعلان مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في غارة أمريكية بالعاصمة العراقية بغداد،” تؤكد استعدادهم التام بل واستجدائهم النظام الايراني لاتخاذ الأراضي والمياه الإقليمية اليمنية منطلقا للثأر وما تسمية عملية الرد”.