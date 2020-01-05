إسبانيول يفرض التعادل على برشلونة في ديربي كتالونيا

صحيفة الخليج الالكترونية

فرض فريق اسبانيول التعادل 2 /2 على ضيفه برشلونة في مباراة ديربي كتالونيا التي جمعت بينهما السبت في المرحلة التاسعة عشر من الدوري الأسباني لكرة القدم.

وتقدم دافيد لوبيز سيلفا بهدف لاسبانيول في الدقيقة 23 لكن مهاجم منتخب أوروجواي لويس سواريز أدرك التعادل لبرشلونة في الدقيقة 50 قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله التشيلي ارتورو فيدال في الدقيقة 59 ولكن قبل دقيقتين من نهاية المباراة خطف البديل الصيني وو لي هدف التعادل القاتل لاسبانيول.

ولعب برشلونة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 75 بعد طرد الهولندي فرانكي دي يانج لحصوله على الإنذار الثاني، وفي وقت سابق اقتنص ريال مدريد الصدارة مؤقتا بفوزه على مضيفه خيتافي بثلاثية دون رد لكن برشلونة استعاد القمة سريعا لكن بفارق الأهداف فقط عن النادي الملكي.

ورفع برشلونة رصيده إلى 40 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن ريال مدريد الوصيف، وتوقف رصيد اسبانيول عند 11 نقطة في المركز العشرين الأخير.