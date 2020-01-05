تدريب منتهي بالتوظيف في قطار الحرمين

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف قطار الحرمين السريع، عن تدريب منتهي بالتوظيف للحاصلين على شهادات الثانوية في معهد سرب، في البرنامج التدريبي لقيادة القطار والعمل في شركة (رينفي – السعودية)؛ حيث أن مدة البرنامج (سنة)، وبداية التدريب بمشيئة الله تعالى يوم الأحد بتاريخ 2020/01/19م.

واشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وعمر المتقدم بين 23 إلى 30 سنة، ومعدل الثانوية العامة لا يقل عن 80%.4- مستوى اللغة الإنجليزية (بحد أدنى 5 في اختبار IELTS أو 83 حسب الـ STEP أو ما يعادله)، واجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية، والطول لا يقل عن 160 سم ولا يزيد عن 190 سم.

وشدد على أن أن يكون لائقاً طبياً، وأن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول وسجل خالي من المخالفات المرورية؛ بينما حوافز الوظيفة :- التوظيف في مهنة قائد قطار بعد اجتياز البرنامج، ومكافأة شهرية 4,000 ريال أثناء التدريب، والراتب بعد اجتياز البرنامج التدريبي يصل إلى 8,000 ريال، التسجيل في التأمينات الاجتماعية، تأمين طبي؛ فيما التقديم متوفر حتى 2020/01/19م.