الجوازات: اختيار مدة صلاحية جواز السفر.. حق لكل مواطن بلغ 21 عامًا

صحيفة الخليج الالكترونية

قالت المديرية العامة للجوازات، إن خدمة إصدار أو تجديد جواز السفر السعودي تتيح لكل مواطن بلغ عمره 21 عامًا فأكثر، اختيار مدة صلاحية الجواز لتكون 5 أو 10 سنوات.

وقال الحساب الرسمي لمديرية الجوازات عبر «تويتر»: «بإمكان مَن بلغ عمره 21 عامًا فأكثر، اختيار مدة صلاحية الجواز لتكون 5 أو 10 سنوات عند إصدار أو تجديد جواز السفر»، مشيرةً إلى أن غرامة تأخير تجديد «هوية مقيم» تطبق بعد 3 أيام من تاريخ الانتهاء.

وقد دعت المديرية، في وقت سابق، جميع المقيمين الذين لم يسجلوا بصماتهم، إلى سرعة مراجعة إدارات الجوازات وتسجيل بصماتهم هم ومرافقيهم في النظام الآلي، مؤكدةً أن هذا الإجراء يأتي تفاديًا لإيقاف سجلاتهم في الحاسب الآلي، ولكيلا يُمنَعوا من الاستفادة من خدمات الجوازات المتعددة.

وشددت على أنه سيتم إيقاف سجلات الوافدين المقيمين في المملكة الذين لم يسجلوا خصائصهم الحيوية (البصمة) في النظام الآلي، ولن يتم تنفيذ أي إجراء لهم في سجلاتهم بالحاسب الآلي دون وجود بصماتهم.