“ترامب” يهدد بضرب 52 موقعاً إيرانياً

صحيفة الخليج الالكترونية

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بضرب 52 موقعاً إيرانياً رداً على أي هجوم محتمل من طهران ضد أي أمريكي، على خلفية مقـتل القائد بالحرس الثوري قاسم سليماني.

وقال ترامب في عدة تغريدات عبر حسابه بـ”تويتر”، إن إيران تتحدث بجرأة شديدة عن استهداف أصول أمريكية محددة، لافتاً إلى أن بلاده حددت 52 موقعاً إيرانياً بعضها على درجة عالية للغاية من الأهمية لإيران.

ونوه إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أي تهديدات أخرى، مبيناً أن الأهداف الاثنين والخمسين تمثل 52 أمريكياً احتجزوا رهائن في إيران بالسفارة الأمريكية بطهران عام 1979.