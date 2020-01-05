إل جي تقدم 8 أجهزة تلفاز بدقة 8K

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تعتزم شركة إل جي تقديم سلسلة موسعة من أجهزة التلفاز بدقة 8K، وذلك خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 الذي سيُقام في المدة من 6 إلى 10 يناير/كانون الثاني الجاري في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.



وتسعى الشركة الكورية إلى إطلاق 8 أجهزة تلفاز بدقة 8K، بما في ذلك طرازان جديدان بقياسين 77 بوصة، و65 بوصة، ليُضافا إلى الطرز الحالية بقياس 88 بوصة، و75 بوصة.

وأضافت إل جي أن سلسلة عام 2020 ستشمل أجهزة LG SIGNATURE OLED 8K TV بقياس 88 بوصة، و77 بوصة، والأجهزة المتقدمة LG NanoCell TV بقياسي 65 بوصة، و75 بوصة.

وقالت الشركة في تدوينة: إن أجهزة LG 8K TV لا تقدم دقة 8K حقيقية فحسب، بل إنها تمنح العملاء سلامة البال مع طرائق متعددة للاستمتاع بتجربة Real 8K.

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وتوفر الطرز الجديدة القدرة على تشغيل محتوى 8K أصلي، بما في ذلك المحتوى بترميز HEVC، و VP9، وAV1. كما أن الأجهزة ستدعم عرض محتوى 8K بمعدل 60 إطارا في الثانية، بحسب موقع aitnews.

وتمتاز أجهزة التلفاز الجديدة من إل جي بمعالجها α9 Gen 3 الذي يستخدم تقنية التعلم العميق التي ترفع المحتوى إلى 8K، كما تدعم تقنية AI Picture Pro التي تسمح بالتعرف على الوجوه والنصوص على الشاشة بغية تحسينها، وتقنية Auto Genre Selection التي تتعرف إلى أنواع المحتوى المشاهد لتطبق إعدادات الصورة المثالية تلقائيا. وتشمل أنواع المحتوى: الأفلام، والرياضة، والمعياري، والرسوم المتحركة.

ويُطبق ذلك أيضا على الصوت، إذ يمكن لتقنية AI Sound Pro تحليل وتصنيف صوت المحتوى إلى 5 فئات: الموسيقى، والأفلام، والرياضة، والدراما، والأخبار، وذلك بغية جعله أكثر نقاءً، وتُعزل الكلمات المنطوقة ليُرفع حجمها فتتميز عن الخلفيات الصوتية.

ويمكن للمستخدمين أيضاً استخدام أجهزة التلفاز الجديدة للتحكم بالأجهزة المنزلية المتوافقة مع منصة إنترنت الأشياء التابعة لإل جي ThinQ، وذلك عن طريق الأوامر الصوتية.

وتتوفر تقنية التعرف على الصوت المدمجة في أجهزة التلفاز في 144 دولة، كما تدعم أجهزة التلفاز الجديدة منصتي AirPlay 2، و HomeKit من أبل، بالإضافة إلى المساعدات الرقمية: (أسيستنت) Assistant من جوجل، و(أليكسا) Alexa من أمازون.