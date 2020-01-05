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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لهذا السبب.. إضراب سائقي "أوبر" في البرتغال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
بدأ مجموعة من سائقي أوبر بالبرتغال، السبت، إضراباً؛ اعتراضاً على تخفيض الأسعار من قبل تطبيق المواصلات الإلكتروني، مما قلل من هامش الربح لدى السائقين.
وحدد السائقون أيام السبت والأحد والإثنين من الأسبوع الجاري، للإضراب وإيقاف استخدام التطبيق، حسبما جاء في التقرير الذي نشره موقع "جين" البرتغالي.
وقال أحد السائقين المشاركين في الإضراب: "جاء الاحتجاج من السائقين الذين التقوا، من خلال مجموعات دشنوها على تطبيق واتساب".
ووقع 960 سائقاً على عريضة يطالبون فيها بتدخل رئيس الجمهورية البرتغالي والحكومة والنواب لحل الأزمة.
وخفض تطبيق "أوبر" في الثاني من يناير/كانون الثاني، أسعار الرحلات بنسبة 10٪ مع الحفاظ على 25٪ حق التطبيق في كل رحلة.
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