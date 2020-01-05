مشروب عجيب يساعدك لفقدان الوزن بسرعة هائلة!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

هل تبحثون عن تخسيس وزنك و فقدان المزيد من الكيلوجرامات ؟



كلنا على علم بأن عصير الليمون من أفضل الوسائل التي يشجع عليها الطب الحديث لتخفيض الوزن في فترات قياسية.

الطريقة الاولى

شرب الليمون في الصباح على الريق يساعد على تخسيس البطن و الارداف.

يمكنكم وضع شرائح الليمون في الطعام بدل الطرق المعهودة لديكم بوضع الحمض أو الخل و سوف تتخلصون من السمنة.

الطريقة الثانية :

نضيف لعصير الليمون القليل من الزنجبيل و نشربه بعدها نأخد قسط من الراحة و الاسترخاء لفترة تصل لربع ساعة.

نستعمل الطريقة لمدة اسبوع كامل و سنحصل على نتائج فعالة بهذه الطريقة على مستوى تخسيس البطن و الكرش.

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الطريقة الثالثة :

نمزج ما بين الماء المغلي و عصير البرتقال.

نشرب المزيج أربع مرات في اليوم.

نستعمل الطريقة ايضا لمدة اسبوع من أجل نتائج جيدة.

الوصفة الرابعة :

ما سنحتاجه في الوصفة الرابعة هو نص لتر من الماء و عصير الليمون و قشور الليمون.

نضع قشور الليمون في الماء المغلي تم نضيف لهم بعد ذلك عصير الليمون و نشرب القليل منه قبل الفطور.

نكرر العملية طيلة أسبوع.

جدير بالذكر أن الوصفات المذكورة كلها فعالة و مثبتة علميـا في العلم الحديث.