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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسوس الأسنان لا ينجم عن تناول السكر فقط.. ما هي الأسباب الاخرى؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
إن استيقظت وشعرت بجفاف في فمك، فهذا حتماً لأنك تنام فاتحاً فمك، وفي هذا الإطار، أوضح باحثون من جامعة Otago النيوزيلندية في دراسة نشرت في المجلة العلمية Journal of Oral Rehabilitation، أن من ينام وفمه مفتوح أكثر عرضة للإصابة بالتسوّس. ذلك لأنّ التنفس يجعل البيئة في الفمّ أكثر حمضية، مما يعرّض مينا الأسنان للخطر.
عمد الباحثون في هذه التجربة إلى تحليل درجة الحموضة في الفم لدى عشرة متطوّعين في صحة جيدة. وافق هؤلاء على النوم وهم يضعون لاقطاً للأنف الامر الذي يجبرهم على التنفس من طريق الفم. لاحظ الباحثون أنّ نسبة الحموضة في الفم قد انخفضت ببطء لدى المتطوعين وهم نيام. ولكن لاحظ الباحثون أنّ الفم قد أصبح أكثر حموضة لدى الذين كانوا يتنفسون من فمهم. يشير الباحثون في هذه الدراسة إلى أنّه خلال هذه التجربة التي أجبر من خلالها المتطوعين على التنفس من أفواههم، تراجعت مستويات الحموضة المنخفضة لتصل إلى ما دون الـ 3.6 أثناء النوم، مما يجعل الفم واللثة أرضاً خصبة للتسوّس.
من هنا، يشير الباحثون إلى أن على الذين يتنفسون من فاههم ضرورة الانتباه إلى نظافة الفم وتنظيف الأسنان على الأقلّ مرتين في اليوم بواسطة معجون أسنان يحتوي على الفلور، وعبر استخدام خيط للأسنان على الأقلّ مرّة أسبوعياً.
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