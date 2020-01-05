حيلة لتفادي الإغماء.. تعرف عليها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

رؤية ضبابية، دوران الرأس، ضعف العضلات، ومن بعدها ظلام دامس... هكذا يغمى عليك. تعتقد أنه من الصعب عليك التحكم بالأمر ولكنّك مخطأ. فقد أظهرت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة جون هوبكنز أنه بإمكانك منع نفسك من الإغماء عبر الشخير أو اللهث.



تعتبر الـ vasovagal syncope من أبرز أسباب الإغماء وهي عبارة عن هبوط مفاجئ في ضغط الدم أو معدل ضربات القلب، وهذا يحصل عند الوقوف لفترة طويلة أو عمد الوقوف بسرعة فائقة. يشير باحثو موقع مايو كلينك أنّ الـ vasovagal syncope ليس خطراً ولا يتطلّب أيّ علاج، ولكن من الممكن أن تؤذي نفسك وأنت في هذه الحالة. بإمكان الشخير بقوّة واللهث مرتين في حين يبقى الفم مغلقاً أن يمنع من حصول الإغماء. وقد حصلت هذه التجربة على امرأتين تعانين من الإغماء، بعدما طلب منهما الاستلقاء ومن ثمّ الميل ستين درجة بسرعة. تحتاج هذه الدراسة إلى المزيد من التعمّق لأنها بسيطة، ولكن هذا لا يمنع تجربة هذه الحيلة. ويشير الباحثون إلى أنّه من الممكن أن تنجح هذه الحيلة إن قام الإنسان بقيض مقابضه ومشابكة رجليه.

يشير باحثو موقع مايو كلينيك أنه قبل فقدان الوعي بسبب الـ vasovagal syncope، بإمكان الفرد أن يختبر العوارض التالية:

• اصفرار البشرة

• الدوار

• الغثيان

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• الشعور بالدفئ

• التعرّق البارد

• التثاؤب

• عدم وضوح الرؤية

أما أسبابه فهي التالية:

• الوقوف لوقت طويل

• التعرض للحرارة

• حصول نزيف في الدم

• الخوف من جرح نازف

• التوتر كتلبّك الأمعاء