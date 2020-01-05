دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية أنباء عن سقوط صاروخ في محيط السفارة الأمريكية في بغداد قالت وكالة «رويترز» في نبأ عاجل لها، إن هناك أنباء عن سقوط صاروخ في محيط سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد. وأكدت الوكالة سماع دوي انفجار في بغداد. شاهد أيضاً من France 24: قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي صدمة وتساؤلات في اليابان بعد هروب غصن إلى لبنان والصحافة تصفه بـ"الجبان" أثارت مغادرة رجل الأعمال اللبناني الفرنسي كارلوس غصن الاثنين طوكيو باتجاه بيروت في ظروف غامضة صدمة كبيرة في اليابان وتساؤلات عن كواليس هذه العملية. وعكست عناوين الصحافة اليابانية هذه الصدمة، فوصفت غصن بـ"الجبان" إذ رأت في هروبه "تجنبا للمحاكمة" واعتبرته "استهزاء" بقضاء البلاد الذي لم يسلم من انتقادات بعض الجرائد بسبب منحه الكفالة. France 24

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ترامب مازال يعتقد أن كيم "رجل يلتزم بكلامه" بعد إعلان بيونغ يانغ استئناف تجاربها النووية عقب إعلان كوريا الشمالية الأربعاء بـ"عدم مواصلة الارتباط بشكل أحادي" بالاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة في سنغافورة بشأن وقف تجارب بيونغ يانغ النووية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إنه ما زال يعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سوف ينزع سلاح بلاده النووي. France 24 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO من هي قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني؟ France 24 مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي شاهد أيضاً: صور نادرة للحرب العراقية الإيرانية

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