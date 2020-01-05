انتشار أمني حول السفارة الأميركية في بغداد بعد سقوط قذيفتين

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty مجمع السفارة الأميركية في بغداد

وقال مصدر أمني من الفرقة الخاصة المكلفة بحماية المنطقة الخضراء إن صاروخ كاتنيوشا سقط على المنطقة الخضراء,

وشهد محيط السفارة الأميركية انتشارا أمنيا وعسكريا مكثفا في أعقاب الانفجار.

وكان شهود عيان قد ذكروا أنهم سمعوا دوي انفجار في العاصمة العراقية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ويأتي الهجوم بعد يوم من مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بهجوم نفذته طائرة أميركية من دون طيار على سيارة كانت تقله بالقرب من مطار بغداد الدولي، بعيد وصوله إلى العاصمة العراقية قادما من سوريا.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الجمعة، إن سليماني كان يخطط لهجمات كبيرة قد تزهق أرواح مئات الأميركيين، معتبرا أن قتله كان "خطوة قانونية ودفاعية".

شاهد من Euronews: لحظة اقتحام المتظاهرين العراقيين السفارة الأمريكية في بغداد

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي شاهد: سوريون في إدلب يوزعون الحلوى على المارة احتفالا بمقتل سليماني وزع الشباب في مدينة الدانا التابعة لمحافظة إدلب السورية اليوم الجمعة الحلوى على المارة ابتهاجا واحتفالا بمقتل رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني . وقال ماهر بولاد وهو يحمل صينية من الحلوى "استيقظنا اليوم على نبأ مقتل المجرم قاسم سليماني الذي قتل مئات الآلاف من السوريين وساعد بشار المجرم الذي تسبب في تهجير ملايين السوريين، الحمد لله، استيقظنا اليوم على نبأ وفاته. ونحن نوزع الحلويات فرحا بمناسبة مقتله ونأمل أن يقتل الله بشار الأسد قريبا، وسنقدم الأضاحي". وقتل سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وآخرين فجر الجمعة في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي، ما يثير مخاوف من نزاع مفتوح بين واشنطن وطهران . وأكد الرئيس بشار الأسد أن الشعب السوري "لن ينسى" وقوف سليماني إلى جانب جيش بلاده في النزاع المستمر منذ نحو تسع سنوات. Euronews (Ar)

من هو إسماعيل قاآني القائد الجديد لفيلق القدس الذي خلف قاسم سليماني؟ عين آية الله علي خامنئي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية إسماعيل قآني قائداً جديداً لفيلق القدس، خلفاً للجنرال قاسم سليماني الذي قتل فجراً في غارة أميركية في بغداد. وقال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في بيان نشر على موقعه الرسمي: "إثر استشهاد القائد المفخرة الحاج قاسم سليماني رضوان الله عليه، أحيل منصب قيادة فيلق القدس إلى القائد العميد إسماعيل قآني، الذي يعد من أبرز قادة الحرس الثوري". وشارك قاآني شارك إلى جانب سليماني في الحرب العراقية الإيرانية خلال الثمانينات، وإنه كان واحداً من أهم القادة في الحرس الثوري، حيث تولى مناصب عدة، من بينها قيادة العمليات في أفغانستان إلى جانب مناصب أخرى، قبل أن يعين نائباً لقاسم سليماني في فيلق القدس. ودعا خامنئي في البيان الإطارات العاملة في فيلق القدس إلى التعاون مع القائد الجديد إسماعيل قاآني، مشيرا إلى أن الخطط المعتمدة في عهد قاسم سليماني هي ذاتها لم تتغير. Euronews (Ar)

فيديو لوصول عسكريين أمريكيين إلى الكويت وسط توتر شديد في المنطقة وصل مظليون من الجيش الأمريكي أمس الخميس إلى الكويت، حيث أظهرت لقطات أصدرتها وزارة الدفاع طائرات نقل تهبط في قاعدة علي السالم الجوية. وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أعلن يوم الثلاثاء عن إرسال حوالي 750 جندياً أمريكياً إلى الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم على السفارة الأمريكية في بغداد في وقت سابق من الأسبوع. ومع وصول المظليين إلى المنطقة، أكد البنتاغون أن الجيش الأمريكي قتل قائد فيلق القدس في إيران، الجنرال قاسم سليماني، بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، بغارة جوية. وقتل إلى جانب سليماني نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج أبو مهدي المهندس التي تدعمها إيران في العراق. Euronews (Ar) 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO شاهد: لحظة اقتحام المتظاهرين العراقيين السفارة الأمريكية في بغداد Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

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وأضاف بومبيو في الوقت نفسه أن بلاده لا تسعى إلى التصعيد مع إيران.

من جانبها، توعدت إيران بالرد على مقتل سليماني، وأعلنت تعيين نائبه، العميد إسماعيل قاآني، قائدا لـفيلق القدس.