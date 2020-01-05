طقس الخليج.. أمطار بالبحرين والإمارات وشديد البرودة بالسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم، حالة من عدم الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين حيث سيكون الطقس بالبحرين غائماً مع تساقط أمطار متفرقة خلال النهار وبارد نسبيا خلال الليل وفى الإمارات سيصبح غائما جزئياً، يصبح غائماً بعد الظهر مع فرصة لسقوط الأمطار خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية وفى السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مناطق (الشرقية،الرياض،تبوك).
وإليكم التفاصيل..البحرين
أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين، اليوم ، سيكون غائماً مع تساقط أمطار متفرقة أحياناً قد تكون رعدية، ويتحول إلى غائم جزئياً في وقت لاحق من الليل، وحذرت أدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات من أمطاررعدية وهبات شديدة السرعة، وتصل درجة الحرارة: العظمى 21 درجة مئوية و الصغرى 15 درجة مئوية.
السعودية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مناطق (الشرقية،الرياض،تبوك) تمتد الى المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة. في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.
الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائما جزئياً، يصبح غائماً بعد الظهر مع فرصة لسقوط الأمطار خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع المساء والليل، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة أبو ظبي 28 17 دبي 28 20.
الإمارات
الكويت
نهارا
معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.
ليلا
بارد و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.
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