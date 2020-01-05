شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار بالبحرين والإمارات وشديد البرودة بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم، حالة من عدم الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين حيث سيكون الطقس بالبحرين غائماً مع تساقط أمطار متفرقة خلال النهار وبارد نسبيا خلال الليل وفى الإمارات سيصبح غائما جزئياً، يصبح غائماً بعد الظهر مع فرصة لسقوط الأمطار خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية وفى السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مناطق (الشرقية،الرياض،تبوك).

وإليكم التفاصيل..

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين، اليوم ، سيكون غائماً مع تساقط أمطار متفرقة أحياناً قد تكون رعدية، ويتحول إلى غائم جزئياً في وقت لاحق من الليل، وحذرت أدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات من أمطاررعدية وهبات شديدة السرعة، وتصل درجة الحرارة: العظمى 21 درجة مئوية و الصغرى 15 درجة مئوية.

البحرين

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مناطق (الشرقية،الرياض،تبوك) تمتد الى المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة. في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.