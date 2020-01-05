شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديو.. جثمان الجنرال قاسم سليمانى يصل إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم الأحد، عن وصول جثمان القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني الذي اغتالته الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران، وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن جثمان القائد العسكري قاسم سليماني دخل الأراضي الإيرانية حيث تستمر مراسيم التشييع الشعبية له في مختلف المناطق الإيرانية.

ونقل جثمان سليماني بالطائرة من العراق إلى مدينة الأهواز في جنوب غرب البلاد، ونشرت وكالة "العالم" الإيرانية مقتطفات لحظة وصول جثة سليماني إلى إيران.



جانب من وصول الجثامين



وصول الجثامين