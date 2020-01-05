شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. وزير العدل يصدرت مذكرية دولية بالقبض على "غصن" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 أفادت وسائل إعلام، نقلاً عن وزير العدل الياباني، اليوم الأحد، إن المحكمة ألغت الإفراج بكفالة الممنوح للمدير السابق لشركة نيسان اليابانية كارلوس غصن.

وأضاف الوزير الياباني إن الشرطة اليابانية أصدرت مذكرة دولية بالقبض على غصن.

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