شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل فلسطينيين من محافظة جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلى اليوم مواطنين فلسطينيين من مدينة جنين وقرية رمانة فى المحافظة، وأفادت مصادر محلية فلسطينية فى جنين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقل المواطنين لدى تواجدهما قرب معسكر سالم غرب المدينة . يذكرأن أصيب فتى فلسطينى برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، قرب مفترق عصيون الاستيطانى جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وأفاد مصدر أمنى فلسطينى فى بيت لحم، بأن جنود الاحتلال المتمركزين على مفترق مستوطنة "غوش عصيون"، أطلقوا الرصاص على فتى بحجة عملية طعن؛ مما أدى لإصابته بجروح. Advertisements وأكد عبد الحليم جعافرة مدير الإسعاف والطوارئ فى الهلال فرع بيت لحم، أن الفتى أصيب فى قدمه واعتقلته قوات الاحتلال ونقلته بواسطة نجمة داود الحمراء، ومنعت طاقم الهلال الأحمر من الاقتراب منه وتقديم الإسعافات له.

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