دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع لينوفو تكشف عن شاشة ThinkSmart View لدعم مكالمات الفيديو الجماعية #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة لينوفو عن شاشة مخصصة لعقد مؤتمرات الفيديو ThinkSmart View، والتي تدعم فريق العمل بشاشة مستقلة إلى جانب أجهزة الحاسب المكتبي أو أجهزة الحاسب المحمول، على أن تأتي شاشة ThinkSmart View بسعر 349 دولار.

أضافت شركة لينوفو إصدار جديد لمجموعة ThinkSmart اليوم، مع شاشة مخصصة لمكالمات الفيديو الجماعية تنطلق بعنوان ThinkSmart View، وتتميز بحجم 8 إنش، كما تدعم خاصية اللمس، وتأتي بكاميرة مدمجة، وميكروفون وأيضاً مكبر صوتي.

وتأتي شاشة ThinkSmart View من لينوفو بنفس التصميم المميز لشاشة جوجل الذكية باللون الأسود والرمادي، إلا أن شاشة لينوفو تستهدف دعم منصة مايكروسوفت في مجال العمل، حيث تأتي webcam إلى يمين الشاشة، كما يأتي مصراع مادي للكاميرة لدعم خصوصية المستخدم.

أيضاً يأتي الميكروفون بزر مخصص لغلق مؤقت للصوتيات، كما تدعم الشاشة تقنية البلوتوث لإتصال سماعات الرأس أو سماعات الأذن، كما تضم الشاشة APQ8053 من كوالكوم لدعم البرمجيات المخصصة للشاشة، أيضاً تدعم الشاشة الغلق عبر رمز PIN لحماية خصوصية المستخدم.

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ومن المقرر أن تأتي الشاشة مع برمجيات ThinkSmart Manager التي تتيح إدارة وتحديث الشاشات بكفاءة وسرعة أكبر، وإضافة الإصلاحات بشكل سريع.

كما تقدم لينوفو إختيار أخر مع Smart Tab M10 FHD Plus بميزة دعم مساعد جوجل الرقمي، مع حجم 8 إنش للشاشة، مع كاميرة بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع مصراع لدعم الخصوصية، وميكروفون مزدوج، مع مكبر صوتي بحجم 1.75 إنش، وبقدرة 10 W، ودعم البلوتوث LE 4، وWiFi 802.11ac.

ومن المقرر أن تتوفر شاشة ThinkSmart View بسعر 349 دولار، أو في مجموعة تشمل سماعة الرأس ThinkPad X1 ANC بتقنية البلوتوث بسعر 449 دولار، وتأتي أيضاً شاشة Smart Tab M10 FHD Plus بسعر 350 دولار، 450 دولار في مجموعة تشمل سماعة الرأس أيضاً.

المصدر

هذا الموضوع لينوفو تكشف عن شاشة ThinkSmart View لدعم مكالمات الفيديو الجماعية #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.