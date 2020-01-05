دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع #CES2020 أحدث روترات D-Link تحتوي على WiFi 6 وتقنية شبكات Mesh ظهر على التقنية بلا حدود.

قامت شركة D-Link بعرض ما لا يقل عن 9 روترات WiFi في معرض CES الحالي، والتي تحتوي جميعها على تقنية شبكات mesh للمساعدة في توفير تغطية قوية في المنزل بأكمله.

وقامت الشركة أيضًا بتحسين أدوات تحكم الوالدين القائمة على الملف الشخصي والتي سيكون من السهل إعدادها، وهناك خمسة موديلات تدعم السرعة الإضافية لشبكة WiFi 6.

أيضًا فأن المجموعة تدعم تشفير WPA3 بالإضافة للتوافق مع Alexa، مساعد جوجل وIFTTT.

راوتر Smart AX5400 Mesh WiFi 6 هو الأعلى في هذه المجموعة. وعلى الرغم من أن D-Link لم تقم بإيضاح المواصفات كاملة، إلا أن الاسم يُشير لوجود نطاق WiFi إجمالي 5.4 جيجابت في الثانية بالإضافة إلى 4 منافذ Ethernet ومنفذين USB الموجودين بالجهاز. سيكون الجهاز موجود في الربع الأول من العام بسعر 280 دولار.

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المستخدمين الذين لا يرغبون في إمكانيات مرتفعة يمكنهم شراء أجهزة AX1500، AX1800 وAX2400 بسعر 120 دولار، 140 دولار و160 دولار على التوالي. وهذه الأجهزة ستكون متوفرة في الربع الأول، الثاني والثالث من العام على التوالي.

ومن المتوقع أيضًا أن يتم دعم مجموعة روترات Covr بتقنية Mesh بنظام شبكة Mesh المنزلية الكامل AX1800 بقيمة 270 دولار في الربع الثاني من العام، بالإضافة إلى موسع النطاق AX1800 الذي تبلغ تكلفته 130 دولار.

لا تزال هناك أجهزة راوتر WiFi 5 والتي تُعرف باسم 802.11ac، والمتوفرة بسعر أقل. حيث من المتوقع صدور راوترات AC1750 وAC1900 في الربع الأول من العام بسعر 100 دولار و120 دولار على التوالي، بالإضافة إلى أجهزة توسيع نطاق مناسبة بمبلغ 100 دولار و110 دولار. أيضًا سيكون راوتر AC1900 من مجموعة Covr متوفر في الربع الأول من العام بسعر 120 دولار.

المصدر

هذا الموضوع #CES2020 أحدث روترات D-Link تحتوي على WiFi 6 وتقنية شبكات Mesh ظهر على التقنية بلا حدود.