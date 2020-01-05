شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى اليمنى يؤكد قدرته على القيام بوظائفه فى إدارة السياسة النقدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد البنك المركزى اليمنى أنه يعمل باستقلالية تامة وقادر على العمل المستمر باستقلالية مطلقة، وحيادية تامة للقيام بوظائفه فى إدارة السياسة النقدية ، وتعزيز الاستقرار الاقتصادى وفق قانون البنك المركزى رقم 14 لسنة 2000 وتعديلاته، وتعهد البنك فى بيان بعدم السماح بأى إساءة إلى سمعته ومهنيته أو الاعتداء على كل ما يخص البنك المركزى اليمنى ويعرض الاقتصاد الوطنى للمخاطر بمثل هذه التصرفات غير المسؤولة التى تعد سابقة تهدد استقلالية البنك وحياديتة، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأهاب البنك المركزى اليمنى الجميع عدم الانجرار وراء التناولات غير المسؤولة، والشائعات التى لا تستند إلى أسس مصرفية سليمة وموثوقة، معلنًا استعادته حاويات الأوراق النقدية التابعة للبنك، بعد أن تعرضت لاعتداء فى رصيف ميناء عدن، وأشاد فى السياق بالتحركات السريعة لقيادة قوات التحالف والتى أثمرت عن استعادة الحاويات بشكل فوري.