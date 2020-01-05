شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على مدينة الرياض بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة على مدينة الرياض حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية ويشهد طقس الخليج حالة من عدم الاستقرار النسبي حيث تسود الطقس البارد نسبيا نهارا وشديد البرودة ليلا على كافة أنحاء السعودية فيما تشهد سماء المملكة تكاثر للسحب المنخفضو والمتوسطة.

وشهد طقس المملكة أمس السبت تكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، كذلك على أجزاء من منطقتي تبوك، القصيم. في حين تنخفض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة. ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز - علقان – الظهر) كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة .