مسار «الأمن والعدل» يرسخ النزاهة وسيادة القانون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:إيهاب عطا

تنطلق دبي نحو الريادة بشكل متسارع يسابق المستقبل، وتضع القيادة نصب أعينها، الرقم واحد، وتضع له ما يلزم من رؤى واستراتيجيات؛ ومنها ما استكمله، أمس، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بقرارته في وثيقة 4 يناير 2020؛ ومنها تعيين اللواء طلال بالهول مفوضاً عاماً على مسار الأمن والعدالة، والذي تتبعه محاكم دبي والدفاع المدني وإسعاف الإمارة، وتمثل محاكم ونيابة دبي العامة جناحي العدالة في إمارة دبي، ولكل منهما دوره في ترسيخ منظومة العدالة والنزاهة وسيادة القانون في دبي، والدولة.

منظومة متكاملة

أكد طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، أن حكومة دولة الإمارات عودتنا دائماً أن تجعل من استشراف المستقبل محوراً أساسياً في عملنا؛ وذلك من خلال تحديد الأولويات، وصياغة السياسات، واتخاذ القرارات السليمة؛ لتحقيق قفزات كبيرة في الكثير من المجالات؛ لتحويل المستقبل إلى واقع، وأن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وثيقة 4 يناير 2020، تؤكد النهج الاستباقي لسموه في تحقيق سعادة الفرد والمجتمع، وفق منظومة متكاملة؛ من خلال تطوير حوكمة المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والتنافسية في دبي، وتسعى لاستشراف فرص دبي المستقبلية، وترسخ جاذبية دبي الاقتصادية، وتضمن أفضل حياة لساكنيها وزائريها؛ حيث نعمل جاهدين في محاكم دبي؛ من خلال الكفاءات البشرية في مختلف التخصصات والمستويات الوظيفية في الدائرة، على الارتقاء بمستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين؛ لأننا على إيمان تام بكلمة سموه، «المستقبل لا يأتي إلينا؛ بل نحن من نستشرفه ونشكله ونمسك زمام المبادرة في ابتكار تقنياته وتوظيفها؛ لتحقيق التنمية والتطور، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة».

تدعم الاستراتيجية الاتحادية

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قال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، إن إمارة دبي تواكب العصر ومستجداته، وتخطط للمستقبل، وتجدد خططها وتحدّثها كل ما اقتضى الأمر، وتعمل على بناء نهضة حضارية متميزة، مع ترسيخ أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإن وثيقة 4 يناير 2020 التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أمس، تؤكد تلك الحقائق والمسارات التي تتبناها إمارة دبي، وتخطط للخمسين عاماً القادمة؛ لتكون أعواماً أفضل للأجيال الجديدة، وتدعم الاستراتيجية التنموية الاتحادية «مئوية الإمارات 2071» وتواكبها، كما تستفيد من الإنجازات المتراكمة؛ لمواصلة النجاح والبناء، وتعزيز النمو، منوهاً بما دأب عليه سموه كل عام في ذكرى الجلوس من تقديم الجديد والمزيد من الخطط والمشاريع، ورافعاً لسموه أطيب التهاني والتمنيات بهذه الذكرى العزيزة.

والوثيقة تُجدد خطط التنمية والتطوير في إمارة دبي، وتواكب المتغيرات والتوقعات، وتطور معالم اقتصاد دبي؛ من خلال تشكيل مجلس دبي، بما يضمن تنافسيتها الدولية وريادتها الاقتصادية، وجاذبيتها كأفضل مدن العالم للحياة.

تطوير خدماتنا

وقال اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي، نجدد العهد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله؛ بمناسبة الإعلان عن (وثيقة 4 يناير 2020)، بالمشاركة في جعل دبي المدينة الأفضل عالمياً للحياة والعمل والاستمرار في تطوير خدماتنا المتنوعة في مختلف الظروف والمواقع، ونحن عازمون على تطبيق أفضل المبادرات الرائدة عالمياً واستدامتها في قطاع الدفاع المدني، كأعضاء في فريق (مسار الأمن والعدل)، وسنشارك بفاعلية في رسم رؤية الخمسين عاماً القادمة، وفق منهجيات التكامل مع شركائنا في المسار وفي المسارات الأخرى، في كافة مراحل التحليل، والتخطيط، والتنفيذ، والحوكمة، والمراجعة، والتطوير الارتقائي، لنجعل من بيئة السلامة في دبي نقطة جذب للباحثين عن النجاح والأمان والسلامة؛ لكونها أفضل المدن العالمية للحياة.

ونحرص على استثمار أحدث تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وأدوات استشراف المستقبل؛ لوضع الأهداف الذكية والمشاريع المحددة التي تساهم في صناعة تحولات جديدة متطورة بخدماتنا، في قطاعات الحماية والوقاية والإطفاء، والتغلب على التحديات التي تتطلبها النهضة الحضارية والعمرانية الشاملة والمتسارعة في دبي.

حاكم ملهم

أكد خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الواردة في وثيقة 4 يناير ٢٠٢٠ التي أصدرها سموه ترقى لمستوى بيان أسباب التقدم والازدهار وتسمو إلى صفات المدينة الفاضلة بما تحمله من معان كبيرة وبما تترجمه من أحاسيس مرهفة من حاكم ملهم تجاه شعبه وما تعكسه من إرشادات ونصائح وتكليفات غالية لكل مسؤول ومدير في إمارة دبي.

إن هذه الوثيقة المبهرة في مقاصدها المعبرة عن أهداف وطننا الغالي وتطلعات مواطنيه ومحبيه والمقيمين على أرضه الطيبة والتي تأتي في يوم تولي سموه مقاليد المسؤولية تبعث في نفوسنا جميعاً المسرات والتفاؤل في بداية عام 2020 ومستهل العقد الثالث من الألفية الثالثة.