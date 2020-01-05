شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يؤكد لرئيس الوزراء العراقى حرص المملكة على أمن واستقرار البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية ، خلال اتصال هاتفى أجراه مع رئيس الوزراء العراقى عادل عبدالمهدي، حرص المملكة على أمن واستقرار العراق الشقيق، وعلى ضرورة بذل الجهود للتهدئة وخفض التوتر فى المنطقة.

واستعرض ولى العهد السعودى - حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) - مع رئيس الوزراء العراقى تطورات الأحداث فى المنطقة.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء العراقى عن تقديره البالغ لولى العهد وللمملكة على اهتمامها بأمن العراق واستقراره.