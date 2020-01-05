شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يؤكد لرئيس الوزراء العراقى حرص المملكة على أمن واستقرار البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية ، خلال اتصال هاتفى أجراه مع رئيس الوزراء العراقى عادل عبدالمهدي، حرص المملكة على أمن واستقرار العراق الشقيق، وعلى ضرورة بذل الجهود للتهدئة وخفض التوتر فى المنطقة.
واستعرض ولى العهد السعودى - حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) - مع رئيس الوزراء العراقى تطورات الأحداث فى المنطقة.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء العراقى عن تقديره البالغ لولى العهد وللمملكة على اهتمامها بأمن العراق واستقراره.
كانت هذه تفاصيل خبر ولى العهد السعودى يؤكد لرئيس الوزراء العراقى حرص المملكة على أمن واستقرار البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.