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شكرا لقرائتكم خبر عن حلال أسبوع.. «الصحة» تضبط 881 مخالفة عدم صرف دواء (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، انتهاء الأسبوع الثاني من الحملة الرقابية بزيارة أكثر من (4500) صيدلية في جميع مناطق المملكة.
وأوضحت الصحة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أنه تم ضبط (881) مخالفة عدم توفر دواء، و(128) مخالفة صرف مضاد حيوي بدون وصفة طبية.
وأضافت وزارة الصحة أنه تم إحالة المخالفين إلى لجان المخالفات لتطبيق العقوبات حسب الأنظمة الصحية المتبعة، ولا تزال الحملة الرقابية مستمرة.
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