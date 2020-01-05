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شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وفاة مواطن سبعيني سقط من منحدر جبلي في الباحة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شهدت محافظة بلجرشي التابعة لمنطقة الباحة اليوم السبت، وفاة مواطن سبعيني إثر سقوط مركبته من منحدر جبلي يقدر طوله بحوالي 1000م.
وأوضح نائب المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بالباحة، الرائد فايز الغامدي، إن مركز القيادة والتوجيه بمديرية المنطقة تلقى بلاغًا يفيد بسقوط مركبة من مرتفع جبلي بشفا قرية الفرية التابع لمركز بالشهم، ما استدعى تحريك الوحدات اللازمة للموقع فورًا.
وأضاف أنه بالوصول إلى موقع الحادث اتضح وجود آثار سقوط مركبة، وقامت فرق الإنقاذ الجبلي بالبحث والنزول إلى المنحدر الوعر في ظروف جوية سيئة مع كثافة بالضباب الذي يحد من مدى الرؤية، وتم العثور على الجثمان والمركبة.
وتابع الغامدي أن الفرق انتشلت الجثمان وحُمل بواسطة النقالة والحبال إلى الأعلى، قبل تسليم موقع الحـادث لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات الأخرى.
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