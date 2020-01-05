شكرا لقرائتكم خبر عن انحرفت به شاحنة.. انتشال جثة مقيم بمنحدر جبلي وعر بـ«ميسان» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة ميسان بمنطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، انتشال جثة مقيم انحرفت به عربة من الوزن الثقيل بمنحدر في عقبة الصفيحة.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أنه تم العثور على جثة المقيم على بعد ٥٠٠ م من انحراف العربة بمنطقة جبلية وعرة، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.

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