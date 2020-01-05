مهندس وشيف في «مهنتي»

اختتمت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، برنامجي«مهندس المستقبل»، و«الشيف الصغير»، اللذين أقيما ضمن الدورات التدريبية لبرنامج «مهنتي» لمنتسبي مراكز مدينة الشارقة، والمنطقتين الشرقية والوسطى.

استهدف «مهندس المستقبل» الذي أقيم بالتعاون مع جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا 25 طفلاً وطفلة من أطفال مراكز المدينة للفئة العمرية من 8 إلى 12 عاماً، وذلك في مركز الطفل بحلوان، وركَّز على تدريبهم وتعريفهم بأساسيات الهندسة، لصقل مهاراتهم وتأهيلهم ليصبحوا في المستقبل مهندسين مبتكرين. واستطاع الأطفال في ختام البرنامج إنجاز 9 مشاريع هندسية مصغرة.

وتضمن برنامج الشيف الصغير الذي أقيم بالتعاون مع مركز الشيف الدولي بالشارقة بمشاركة 15 طفلاً وطفلة من عمر 8 إلى 12 عاماً، وذلك في مركز الطفل للفنون بضاحية مغيدر، تعليمهم إعداد الوصفات السهلة والبسيطة التي توفر التغذية الصحيحة التي يحتاجها الجسم.