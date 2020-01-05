محمد بن زايد وماكرون يؤكدان تكثيف الجهود لحفظ أمن المنطقة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا الصديقة.

جرى خلال الاتصال بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وتناول سموه والرئيس الفرنسي، مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وآخر التطورات والمستجدات بشأنها، وأكدا أهمية التنسيق والتشاور وتكثيف الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. (وام)

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