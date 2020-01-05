«الحي الروسي»..فانتازيا مدينة تحت القصف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عثمان حسن

«الحي الروسي» واحدة من ضمن 16 رواية وصلت إلى القائمة الطويلة في الجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها للعام 2020، للكاتب السوري خليل الرز، وصدرت عن منشورات ضفاف ومنشورات الاختلاف في 2019.

كتب الكثير من المديح عن الرواية من حيث موضوعها وأسلوب كاتبها في المعالجة الدرامية للأحداث، غير أن أول ما يلفت النظر فيها تلك المعالجة للتصدعات الاجتماعية والنفسية للمدينة العربية، التي باتت صفة مشتركة في كثير من الروايات الصادرة في السنوات القليلة الماضية.

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توقف القراء عند تلك الغرابة التي صنعت أحداث الرواية، فشخصياتها عبارة عن مزيج مختلط من البشر والحيوانات، كما اتبع كاتبها تقنية تقترب من التخييل بنكهة فانتازية فيما يتصل بسرد الوقائع، ففي الوقت الذي تفتك بالمدينة وقاطنيها أحداث جسام جراء ويلات الحرب، ها هي الحيوانات صامتة كذلك، غير أنها تبادر إلى نوع من الفعل على حساب البشر: «تظل الزرافة صامتة، محدّقة بالشاشة الصغيرة التي مكنها طول عنقها من أن تكون على مستوى التلفزيون الموضوع على شرفة الطابق الثاني. ظلت الزرافة كالمستوحدة، نائية بنفسها عن الرجل والمرأة ساكنيْ البيت..لكنها تستطيع أن تتواصل مع من حولها، رغم الصمت والتوحّد، بل أن ترسل إليهم الأفكار بما يشبه التخاطر المنتقل من رأس إلى رأس».

أحد القراء يتحدث عن أسلوب بناء الرواية ما بين دفتي الواقع والخيال، كما أنّ تداخل الأمكنة، وتلك الرؤية الساخرة التي تكتنف هذا العمل الروائي، جعلها واحدة من الأعمال التي تتجه إلى نوع جديد في الكتابة على غرار الرواية العالمية، فيقول: «يبني المؤلف عالماً بعضه وهمي، وبعضه الآخر حقيقي، إنه يتخيل مجتمعاً كاملًا يقوم على أطراف دمشق، ويسميه الحي الروسي، ويضع فيه البيوت والحوانيت، والملاهي، وحديقة الحيوان، وبعض الساكنين الروس، وبعض السوريين، والكلّ «هنا» يعيش بأمان وسلام، إلى أن جاء البلاء الأعظم، عندما بدأ القصف يقع على غوطة دمشق من بساتين الحي الروسي».

من جهة أخرى، فقد توقف بعض القراء عند استهلال الرواية، هذا الاستهلال الذي كما أشير سابقاً ينطلق من حديقة الحيوانات، حيث تتداخل الأشياء بمنطق غرائبي وإذا كان بعض القراء قد أشار إلى تداخل الأمكنة، فهنا أيضاً «تتداخل» الأزمنة، وهو تداخل يحيل القارئ إلى سرديات ووقائع غائرة في الزمن، لا تلبث أن تعود لتلقي بظلالها على الراهن حيث أصوات قصف المدافع والطائرات، بغية الكشف عن سرائر البشر، ومحاولة المؤلف الجريئة رسم ملامح وتحولات الوجدان، وتغير السلوك البشري، كموضوع رئيس، وكأنه يحلل الشخصيات في ضوء انهيار القيم، وتلبد الشعور، في مفارقة تخيلية تستحق الكثير من التوقف: يقول أحد قارئي الرواية: «هنا، في الرواية زمن قصير أو بالغ القصر لعالم يعيش لحظات الانهيار الأخيرة بمختلف شخوصه وكائناته، وما بين هذه اللحظة وتلك، تتشابك الحكايات بمهارات شهرزادية ».