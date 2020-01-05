البرلمان الليبي يقطع العلاقات مع تركيا ويتهم «الوفاق» بالخيانة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: الخليج- وكالات:

أعلن البرلمان الليبي، أمس، في جلسة طارئة، موافقته بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا، وما يتبع هذا القرار التاريخي من إغلاق للسفارات بين البلدين، وتوجيه تهمة الخيانة العظمى لحكومة «الوفاق»، برئاسة فايز السراج، في ردة فعل قوية على تداعيات التدخل التركي العسكري السافر في ليبيا.

وقال مجلس النواب الليبي، في بيان، إنه سوف يشرع على الفور في مخاطبة المنظمات الدولية المعنية؛ وفي مقدمتها: مجلس الأمن؛ وجامعة الدول العربية؛ والاتحاد الإفريقي؛ والاتحاد الأوروبي، وغيرها من المنظمات الدولية؛ لسحب الاعتراف بحكومة السراج، وإحالة الموقعين على اتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة «الوفاق» وتركيا إلى القضاء؛ بتهمة الخيانة العظمى، على أن يشمل قرار الإحالة رئيس الحكومة فايز السراج إلى جانب باقي أعضاء حكومته، ورئيس المجلس الرئاسي؛ بسبب موافقتهم على استقدام الاحتلال الأجنبي إلى البلاد، بالتزامن مع إقرار مشروع قانون يلغي الاتفاقية، التي مررتها حكومة «الوفاق» من دون أن تقوم بعرضها على البرلمان الليبي.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أن المجلس قرر تخصيص ميزانية طوارئ للقوات المسلحة بقيمة 20 مليار دينار على أن تخصم من ميزانية الدولة للعام 2020. وأضاف: إن المجلس صوّت بالإجماع على تفويض الجيش بتعطيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية الواقعة تحت سيطرة قوات حكومة «الوفاق» غير المعتمدة.

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وقالت مصادر برلمانية ليبية: إن رئاسة مجلس النواب سوف تدعو لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي؛ لمناقشة التدخل التركي، ودعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية، الجامعة العربية إلى تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك.

في غضون ذلك، توسعت حركة الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للتدخل العسكري التركي في ليبيا. وأعلن أكثر من 1000 شيخ قبيلة من كل مناطق ليبيا، الجهاد ضد الغزو التركي المرتقب، مؤكدين على الدفع بأبنائهم؛ للالتحاق بجبهات القتال. وخرجت تظاهرات حاشدة في العديد من المدن الليبية، طالب خلالها المتظاهرون بفتح باب التطوع؛ من أجل الدفاع عن الوطن. وذكرت تقارير أن الجالية الليبية في مالطا نظمت وقفة احتجاجية، أمام السفارة التركية بمنطقة فلوريانا بالعاصمة فاليتا.

وفي نيويورك حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس تركيا، من مغبة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، معتبراً أن «أي دعم أجنبي للأطراف المتحاربة» في ليبيا «لن يؤدّي إلا إلى تعميق الصراع»، وسيعرقل الجهود المبذولة للتوصّل إلى حل سياسي سلمي وشامل.

بدوره، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد في بيان، عن قلقه إزاء «تدخل» محتمل في ليبيا. وجاء في البيان أن «التهديدات المختلفة بالتدخل السياسي أو العسكري في الشؤون الداخلية للبلد تزيد خطر المواجهة بدوافع لا تمتّ بصلة إلى المصالح الأساسية للشعب الليبي وتطلعاته للحرية والسلام والديموقراطية والنمو».