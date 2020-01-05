شكرا لقرائتكم خبر عن 380 ألف قتيل حصيلة الحرب في سوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسبّبت الحرب السورية منذ اندلاعها قبل نحو تسع سنوات، بمقتل أكثر من 380 ألف شخص، بينهم ما يزيد على 115 ألف مدني، وفق حصيلة جديدة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس السبت، في وقت استهدفت القوات الحكومية السورية محيط نقطة مراقبة تركية والريف الجنوبي والجنوبي الشرقي بإدلب.

ووثق المرصد مقتل 380 ألفاً و636 شخصاً منذ اندلاع النزاع في منتصف مارس/آذار 2011. ومن بين القتلى أكثر من 115 ألف مدني، موضحاً: إن من بين القتلى المدنيين نحو 22 ألف طفل، وأكثر من 13 ألف امرأة.

وكانت الحصيلة الأخيرة للمرصد في 15 مارس 2018، أفادت بمقتل أكثر من 370 ألف شخص.

وفيما يتعلق بالقتلى غير المدنيين، أحصى المرصد مصرع أكثر من 128 ألف عنصر من قوات الجيش الحكومي إلى جانب المسلحين الموالين له من جنسيات سورية وغير سورية، وأشار إلى أن أكثر من نصف هؤلاء هم من الجنود السوريين، بينهم 1682 عنصراً من «حزب الله» اللبناني الذي يقاتل بشكل علني إلى جانب دمشق منذ 2013.

وفي المقابل، قُتِلَ أكثر من 69 ألفاً على الأقل من مقاتلي الفصائل المعارضة والإسلامية و«قوات سوريا الديمقراطية»، التي تشكل الوحدات الكردية أبرز مكوناتها، وتمكنت العام الماضي من القضاء على «الخلافة المزعومة» لتنظيم «داعش» بدعم أمريكي.

كما قُتل أكثر من 67 ألفاً من مقاتلي «داعش» و«هيئة تحرير الشام»؛ (جبهة النصرة سابقاً) إلى جانب مقاتلين أجانب من فصائل متشددة أخرى.

وتشمل هذه الإحصاءات وفق المرصد، من تمكن من توثيق وفاتهم؛ جرّاء القصف خلال المعارك، ولا تضم من توفوا جرّاء التعذيب في المعتقلات الحكومية، كما أنها لا تشمل المفقودين والمخطوفين لدى مختلف الجهات. ويقدر عدد هؤلاء بنحو 88 ألف شخص.

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عدا عن الخسائر البشرية، أحدث النزاع منذ اندلاعه دماراً هائلاً في البنى التحتية، قدرت الأمم المتحدة كلفته بنحو 400 مليار دولار. كما تسبب بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

ومع اقتراب النزاع من نهاية عامه التاسع، باتت القوات الحكومية تسيطر على نحو ثلثي مساحة سوريا، وتنتشر في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال شرق البلاد، بموجب اتفاق بين الطرفين، أعقب هجوماً تركياً على المنطقة الحدودية.

وتعد إدلب ومحيطها أبرز منطقة خارجة عن سيطرة قوات النظام، التي تصعّد بين الحين والآخر عملياتها العسكرية فيها، ما دفع نحو 284 ألف شخص إلى الفرار من جنوب إدلب الشهر الماضي فقط، بحسب الأمم المتحدة.

وتسيطر «هيئة تحرير الشام»؛ (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر من إدلب ومحيطها، التي تؤوي نحو ثلاثة ملايين نسمة، وتنشط فيها أيضاً فصائل إسلامية ومعارضة أقل نفوذاً.

من جهة أخرى، استهدفت القوات السورية الحكومية بعشرات القذائف المدفعية والصاروخية مدينة معرة النعمان وتلمنس وبابولين والصالحية وكفرباسين وتقانة ومعرشورين ومعرشمشة بريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي بعد منتصف ليل الجمعة/السبت.

كما استهدفت القوات السورية الحكومية أيضاً بالقذائف الصاروخية محيط نقطة المراقبة التركية في معرحطاط بريف معرة النعمان.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات الحكومية المتمركزة في قرية الوضيحي بريف حلب الجنوبي قصفت مواقع الفصائل في قرية خلصة بالريف ذاته.

وفي سياق متصل، تشهد محاور التماس بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي استهدافات متبادلة ومتقطعة بالقذائف والرشاشات الثقيلة، بين القوات الحكومية من جانب والفصائل ومجموعات متشددة من جانب آخر، بينما تغيب طائرات النظام وروسيا عن أجواء منطقة «خفض التصعيد» في ظل استمرار سوء الأحوال الجوية هناك. (وكالات)