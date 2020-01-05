الأحبابي والنعيمي آخر المتأهلين إلى المرحلة الثانية من بطولة فزاع لليولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أمل سرور

شهدت الحلقة الخامسة لبرنامج «الميدان» في نسخته الخامسة عشرة، وبطولة فزاع لليولة في عامها العشرين، التي ينظمها ويشرف عليها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، استعراضاً مختلفاً لمجموعة من اليويلة المتميزين، وأداء قرعت إثره أجراس الميدان مراراً وتكراراً، وذلك للظفر بكأس فزاع الذهبية وجائزة المليون درهم.

وسط ترقب الجماهير في قلعة الميدان، وأمام شاشة قناة «سما دبي»، أعلن مقدم البرنامج مسلم العامري الذي عاد مجدداً من التحكيم إلى التقديم في هذه الحلقة الاستثنائية، عن اسمي آخر المتأهلين إلى المرحلة الثانية في البطولة: عيسى محماس الأحبابي وعبيد سالم النعيمي.

وتشهد المرحلة الثانية منافسات بين ثمانية فرسان، يتطلعون إلى التأهل للمرحلة اللاحقة وهي المربع الذهبي.

وشكلت الحلقة الخامسة أولى منافسات المرحلة الثانية من البطولة، وجمعت أرض الميدان اثنين من المتأهلين الثمانية، وهما عبدالله الكتبي، وراشد سلطان الدرمكي.

وعلى إيقاع الشلّة «المعجزة» استعرض الاثنان مهاراتهما أمام الجمهور ولجنة التحكيم.

ودخل اليويل عبدالله الكتبي أرض الميدان بشكل يتميز بالثقة، وقدم أداء مبهراً تمكن فيه من فرّ السلاح 5 مرات متتالية دوت معها أجراس قلعة الميدان.

واتسم أداء الكتبي بالرزانة والحماسة والحركة المتناسقة مع الألحان الشعبية.

وأثنت لجنة التحكيم على أداء الكتبي وتمكنه من الفر والدوران، ونجاحه في تطوير مستوى يولته الأرضية تطلعاً لحصد لقب البطولة ومنحته 49 درجة.

ولم يدخر راشد سلطان الدرمكي جهداً في الأداء لإبهار الجمهور؛ إذ بادر بالفر من لحظة دخوله ساحة المنافسات، وكان مفعماً بروح الحماس، صاحب دقة عالية في خفته وسرعته في الدوران والرد على خصمه؛ إذ باشر بالفر المتتالي 5 مرات من دون أخطاء ليقرع بعدها أجراس الميدان. وعلقت لجنة التحكيم على عرض الدرمكي المبهر، وأن مستقبلاً باهراً ينتظره إذا استمر على هذه الخطى ومنحته 49 درجة.

وفي أول إطلالة له، أهدى ضيف الحلقة الفنان صالح سعيد، جماهير الميدان أغنيتين هما «بوقضين» من كلمات سعيد بن مصلح وألحان فياضي، و «الدماني» من كلمات حمدان بن دويس وألحان مبارك بالعود.

وأعرب الفنان عن سعادته بهذه الاستضافة قائلاً: أعوام مديدة من الازدهار والتميز أضافها البرنامج الذي يستمر في إثراء الساحة التراثية الإمارتية ويسعد جماهيره.

وألقى الشاعر الضيف محمد بن حماد الكعبي، قصيدة جديدة بعنوان «وطنية» تتغنى بحب الوطن.



المنافسات تشتعل



أشارت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إلى أهمية المرحلة المقبلة. وقالت: تصاعد وتيرة المنافسات والاقتراب من المربع الذهبي زادا من حماسة الجمهور والمتنافسين على حد سواء، وهو ما شهدناه في الحلقة الخامسة ما يسهم في حث الجماهير على التصويت من الآن تشجيعاً لمتنافسهم المفضل ليجتاز هذه المرحلة. ومن جهة أخرى، تعتبر المرحلة الثانية حاسمة، ويتوجب على المتسابقين في الحلقات المقبلة التركيز بشكل أكبر وتكثيف التدريبات لتقديم عروض مبهرة تنال إعجاب الجماهير وتليق بمستوى البطولة.