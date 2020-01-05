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ابن الديرة

ضمن مساعيها الحثيثة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وسبر أغواره، وتطويع مكوناته، بما يخدم الجمهور العريض من أبناء الشعب، جاء إعلان قيادة إمارة دبي الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تشكيل مجلس دبي برئاسة سموه، ونائبين؛ الأول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والثاني سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، ويضم ستة مسؤولين يشرفون على ستة مسارات استراتيجية للنمو في الإمارة.

ويتولى المجلس رسم رؤية الخمسين عاماً المقبلة للإمارة، أسوة بالخطة الخمسية للدولة، تلتقيان بإذن الله في مئوية الإمارات 2071، ويشرف على تكوين الرؤية قائدا المستقبل حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد، ويطوران أجندتها التنموية التي تصب في الوصول إلى توفير الحياة الأفضل لمواطني الإمارة وساكنيها وزائريها.

والمجلس بقيادته التاريخية والشبابية وأعضائه الشباب وذوي الخبرة، سيقود التحول في إمارة دبي وسيشرف على حوكمة المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، وضمان تنافسية الإمارة دولياً وريادتها اقتصادياً، وجاذبيتها كأفضل مدن العالم للحياة.

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هذا التحول بات ضرورة في عالم سريع المتغيرات، لا يتوقف أو يهدأ لحظة واحدة، فالتنافسية تزيد، وما كان يصلح قبل سنوات لن يكون كذلك بعد سنوات، وبات البناء بمجمله بحاجة إلى التجديد، ومواكبة العصر، وتجديد الدماء والكوادر والخبرات والأدوات والأفكار، وإعادة البناء الذي يضمن إحداث تحولات جادة في دبي خلال الفترة المقبلة.

سبر غور المستقبل والاستعداد له بكفاءة، يتطلب الاستمرار في إطلاق مشاريع كبرى تناسب الواقع وتخدم وتؤسس للمستقبل، وتفتح فرصاً استثمارية خلاقة، توفر مزيداً من الرخاء المعيشي للجيل الحالي الذي يتمتع بجني ثمار نحو نصف قرن من الكفاح الجبار لشعب صمم على أن يتحول في لحظات زمنية غاية في القصر، من سمات العيش في العصور الوسطى إلى أرحب آفاق القرن العشرين، والقرن الحادي والعشرين، وكان له ما أراد بفضل قيادته التي تعشق التحدي ولا تعترف بالمستحيل، وأسقطت من قاموس اللغة لفظ معجزات، بعد أن حولت كل ما في الكون إلى ممكن ومتاح ومعقول وبسيط.

مديرو العموم في الإمارة سينفذون المشاريع المتفق عليها والمعتمدة من مجلس حكومة دبي، عبر اتفاقيات تحدد المستهدفات والمشاريع لكل دائرة، تراجع كل عامين، ويعفى من مهامه من لم يستطع تحقيق تغيير حقيقي خلال العامين.

القيادة تخطط بحكمة وترسم الطريق لخمسين سنة مقبلة، وعلى مؤسسات الإمارة والمجتمع أن تواكب هذه المسيرة الظافرة باقتدار.

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