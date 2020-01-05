الآلاف في أستراليا يواصلون الهروب من الحرائق المستعرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل عشرات الآلاف من سكان جنوب شرقي أستراليا، هروبهم، أمس السبت، من حرائق الغابات المستعرة، بعدما تفاقمت بسبب أحوال جوية كارثية، إذ تجاوزت الحرارة أربعين درجة مئوية، وهبت رياح عاتية، مؤججة النيران التي خرجت غالبيتها عن السيطرة، فيما حذرت السلطات من أن «الأسوأ لم يأتِ بعد»، وقررت استدعاء آلاف الجنود مجدداً لاحتواء الأزمة.

وصرحت رئيسة وزراء ولاية، نيو ساوث ويلز، جلاديس بيريجيكليان، للصحفيين: «بالنسبة للتوقعات عن أسوأ السيناريوهات التي قدمناها صباح السبت، يبدو أنها تتحقق للأسف. نستعد لقضاء ليلة طويلة فالأسوأ لم يأتِ بعد». وأكد قائد فرق الإطفاء في الولاية شين فيتسيمونز، أن «هذه الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة يفترض أن تستمر مساء».وسجلت في سيدني درجة حرارة قياسية بلغت 48,9 درجة مئوية.وفي كانبيرا، بلغت درجة الحرارة 44 درجة، وهو رقم قياسي أيضاً بحسب إدارة الأرصاد الجوية التي أكدت أن الحرارة يمكن أن تسجل مزيداً من الارتفاع في المدينتين.

وتهدد حرائق الغابات بانقطاع التيار الكهربائي في نيو ساوث ويلز بعدما تسببت بتدمير مركزين للكهرباء.وكتب وزير الطاقة، مات كين، في تغريدة، أن الحرائق أدت إلى سقوط خطوط لنقل التيار في جنوبي الولاية، متصلة بولاية فكتوريا المجاورة. ودعا السكان إلى خفض استهلاكهم للكهرباء.

وأعلنت حالة الطوارئ في جنوب شرقي أستراليا حيث أكبر عدد من السكان في البلد. وأصدرت السلطات أمراً الجمعة لحوالى مئة ألف شخص بإخلاء ثلاث ولايات.

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وأعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون، أمس، أن حكومته استدعت ثلاثة آلاف جندي في الاحتياط لإخماد الحرائق التي تلتهم أنحاء واسعة من البلد، في تعبئة غير مسبوقة في تاريخ أستراليا. وقال موريسون الذي يواجه انتقادات بسبب طريقة إدارته لهذه الحرائق الكارثية المتواصلة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي: إنّ «القرار يسمح بوجود مزيد من الرجال على الأرض، ومزيد من الطائرات في السماء، ومزيد من السفن في البحر».وأضاف أنّ الحكومة كلّفت جنرالاً مهمة الإشراف على التدخّل العسكري في مكافحة الحرائق التي تسهم فيها أيضاً حاملة مروحيات.

وفي مدينة بيتمنز باي السياحية التي تضج بالحركة عادة، ويلفها دخان الحرائق، أغلقت المحال التجارية وساد صمت غير معهود. وبات المكان الوحيد الذي يدل على وجود حياة فيها مركز لاستقبال الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم، والذي بات أشبه ب«مخيم للاجئين».

وفر ميك كامينز (57 عاماً) وزوجته إلى هذا المكان عندما دمر الحريق قريتهم. وروى ماحدث له: «قالوا لنا: اخرجوا. ذهبنا إلى الشاطئ ووصلت ألسنة اللهب إلى التلال». وأضاف: «كنت هنا عندما حدثت حرائق 1994، وتصورت أنها الأقسى، لكنها كانت أشبه بحفل شواء» بالمقارنة مع ما يحدث الآن.وذكرت السلطات، أمس، أن الحرائق دمرت أيضا الحياة البرية، وكذلك محمية فليندرز تشيز بالكامل تقريباً في جزيرة الكنغر.

ومنذ بداية موسم الحرائق، لقي 23 شخصاً مصرعهم. وفقد عشرات آخرون، ودمر أكثر من 1300 منزل. وأتت الحرائق على أراض تعادل مساحتها مساحة بلجيكا.

( ا ف ب)