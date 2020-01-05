شكرا لقرائتكم خبر عن مسار «اقتصاد دبي».. يستكمل نهضة الإمارة السياحية والتجارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:القسم الاقتصادي

يعد تفويض سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، لمسار «اقتصاد دبي» وتتبعه الدائرة الاقتصادية بدبي ودائرة السياحة والمناطق الحرة ومؤسسات المطارات والموانئ والجمارك في دبي، بداية لاستكمال نهضة دبي الاقتصادية والسياحية والتجارية.

تشكل المبادرات اللوجستية، مستقبل المناطق الحرة في إمارة دبي.. 31 منطقة تعد مراكز استثمارية وبيئة حاضنة لمعظم الشركات العالمية، إلى جانب كونها القنوات التي تتعامل من خلالها الإمارة مع العالم الخارجي، وتنتقل عن طريقها رؤوس الأموال والسلع والخدمات والعمالة دون عوائق، وتوفر مرونة كبيرة للأعمال التجارية والصناعية من أي مكان في دبي، وتتوفر فيها بنية تحتية كاملة المرافق، مربوطة بشبكة موانئ ومطارات وطرق تعد من الأفضل عالمياً، فضلاً عن تشريعات ولوائح إدارية متطورة جداً، وتسمح بملكية 100% للاستثمار الأجنبي في أكثر من 122 نشاطاً و13 قطاعاً اقتصادياً.

وتعكس الإنجازات الكبيرة التي حققتها إمارة دبي على صعيد إقامة المناطق الحرة مدى نجاحها في سياسة تنويع القاعدة الاقتصادية، الهادفة إلى إيجاد مصادر أخرى للدخل بخلاف النفط.

بحيث يستفيد المستثمرون من حزم تسهيلات وخدمات وإجراءات ميسرة تعد دعامة لتشجيع الاستثمار داخل الإمارة، إضافة إلى إتاحة خيار إقامة الشراكات بين المستثمرين المواطنين والأجانب، إضافة إلى ما أسهمت به في تقدم ملموس على صعيد تنويع القاعدة الاقتصادية.

11 % معدل النمو

وحققت تجارة دبي الخارجية عبر المناطق الحرة، نمواً قوياً في الأشهر التسعة الأولى 2019 بنسبة 11% لتصل قيمتها إلى 440 مليار درهم بزيادة بلغت 45 مليار درهم.

القطاع السياحي

فيما واصل القطاع السياحي في دبي تعزيز مكانته المتقدمة، لتحافظ المدينة، وفقاً لمؤشر ماستركارد السنوي للمدن العالمية المقصودة لعام 2019، على المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر المدن استقبالاً للزائرين في العالم؛ وذلك للعام الخامس على التوالي.

وجاءت دبي ضمن الوجهات العشر الأولى المفضلة للزيارة على مستوى العالم خلال عام 2020 ضمن القائمة السنوية لشركة لونلي بلانيت، أحد أكبر مراجع السياحة والسفر حول العالم.

مطارات دبي.. ريادة عالمية

في حين ارتقى مطار دبي الدولي، أعلى المراكز بين كبرى مراكز النقل الجوي على مستوى العالم؛ حيث حافظ المطار على مكانته في المركز الثالث على مستوى العالم من حيث إجمالي عدد المسافرين (محلي ودولي)، خلال عام 2018، بعدما سجل 89.15 مليون مسافر، في الوقت الذي واصل تصدره قائمة أكبر المطارات من حيث عدد المسافرين الدوليين فقط.

طفرة في النمو

قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن وثيقة 4 يناير 2020 التي خطها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعكس رؤية قائد مُلهم يرسم مستقبل التنمية والرخاء للأجيال القادمة، حيث حدد سموه رعاه الله، ستة مسارات تنموية يُشرف عليها مجلس دبي ويتابعها المفوضون لتحقيق طفرة في النمو في القطاعات المختلفة، وكذلك الإشراف على استراتيجية خمسين عاماً القادمة.

وقال: «إن وثيقة 4 يناير 2020 تضع الأسس لحياة مستدامة تعزز الأمن والأمان، وترسخ حوكمة القطاعات الاقتصادية، وتدفع نحو تعزيز موقع دبي على مؤشرات التنافسية العالمية ودعم مركزها المحوري كعاصمة للمال والأعمال والتجارة»، مؤكداً أن مؤسسة الموانئ والجمارك، ستدعم تعزيز عمل المجلس والمفوضين المشرفين على القطاعات الاقتصادية.

إنجازات متراكمة

قال سامي القمزي، المدير العام لاقتصادية دبي: «يحل علينا العام الجديد حاملاً معه المزيد من البشر والتفاؤل بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وثيقة الرابع من يناير 2020، في إطار حرص سموه ومتابعته للاستراتيجيات والرؤى التي أعلنها خلال العام الماضي والأعوام الماضية، من أجل الاستفادة من الإنجازات المتراكمة التي حققناها بروح الفريق الواحد، والعمل على تعظيمها واستغلالها على النحو الأمثل للانطلاق إلى آفاق أرحب.

وأضاف: «استجابة لذلك، يتعين علينا كمؤسسات تشكل الإطار الحكومي العام، مواكبة كافة جهودنا وعملياتنا التشغيلية ومهماتنا وأهدافنا، مع المحاور التي اشتملت عليها هذه الوثيقة، لاسيما أن ذلك يعد ضماناً قوياً للوصول إلى مخرجاتها، ومن أهمها دعم منظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والبيئة التنافسية في دبي».

لقد قدم صاحب السمو في هذه الوثيقة الحلول، ومهّد السبل كوصفة مثالية للوصول إلى النجاح المنشود، ومن أبرزها العمل بكل ما أوتينا من جهد لاستشراف المستقبل لتحديد الفرص القيمة التي تكتنزها إمارتنا، كل ذلك من أجل ترسيخ جاذبيتها، وضمان صدارتها لأفضل الوجهات العالمية للابتكار وريادة الأعمال كمحور رئيسي في الاقتصاد العالمي، واستحداث القطاعات المتقدمة القائمة على أحدث تقنيات العصر.

نقطة تحول

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أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن وثيقة 4 يناير 2020 تشكل نقطة تحول لتحقيق رؤية الإمارة لاستشراف المستقبل الاقتصادي والتنموي، حيث تمضي دبي قدماً في جهودها لصناعة مستقبلها المستدام، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للأعمال، مشيراً إلى أن مجلس دبي يمثل محطة نوعية استثنائية لقيادة تحول الإمارة ومسيرتها نحو الخمسين عاماً المقبلة.

ولفت إلى أن تشكيل المجلس وتحديد المسارات الاستراتيجية للنمو وإمكانية فتح قطاعات تنموية أخرى، يعكس وضوح رؤية القيادة الرشيدة وتخطيطها الاستراتيجي الدقيق، وحرصها على توفير أفضل مقومات الحياة والعمل للمواطنين والمقيمين، معتبراً أن دبي تثبت يوماً بعد الآخر أنها تتكلم لغة المستقبل وتفكر باستدامة اقتصادها وتحولها الذكي وفق متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

حكم رشيد

قال هشام عبدالله القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول: يقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، من خلال وثيقة الرابع من يناير 2020، إجابات لعدد من الأسئلة الاستراتيجية ذات الصلة بالحكم الرشيد، بما يأخذ بأيدينا للوصول بإمارتنا إلى التنمية المستدامة الحقيقية.

ويؤكد لنا سموه أن الغاية الأسمى للتطور المستمر هي رفاهية الإنسان وسعادته، لإيمانه المطلق بأهمية ذلك كركيزة أساسية للتفوق الدائم والنمو المستمر، يضاف إلى ذلك ضرورة المراجعة المستمرة للأداء، والعمل على تقييم مخرجات كل مرحلة بموضوعية تامة، ومواجهة التحديات ومعالجة مكامن الخلل، حيث يأتي كل ذلك عن طريق اختيار أفضل أدوات العصر، ومن أهمها الشفافية والحوكمة واستشراف المستقبل وتوظيف أحدث تقنيات العصر.ومع الإعلان عن تشكيل «مجلس دبي»، ورفده بكوكبة من القيادات الفذة التي تشهد لها منجزاتها في مجال العمل الحكومي، ستسجّل دبي حقبة متجددة لظهور المزيد من القطاعات التنموية الجديدة.

درس جديد

قال وليد العوضي الرئيس التنفيذي للعمليات - سلطة دبي للخدمات المالية: مواصلة لتوجيهاته السديدة التي اشتملت عليها الوثيقة الخمسين، يقدّم لنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، من خلال وثيقة الرابع من يناير 2020، درساً جديداً في القيادة، يتمثل في المتابعة المستمرة، وتقييم المنجزات والبناء عليها، وتوفير منصة انطلاق قوية لخططنا الحكومية للعام الجديد.

صحيح أن الوثيقة الجديدة تحمل روح المعطيات التي خرجت بها وثيقة العام الماضي، إلا أننا عندما نمعن النظر فيها، نجدها تحمل أبعاداً عميقة تحضّنا على الاستفادة من دروس الماضي، وتحليل واقعنا، والعمل على إعادة النظر من أجل تحقيق تحوّلات حقيقية، تعتمد على إعادة هيكلة الخطط والهياكل، بما يناسب تحديات المستقبل وطموحاتنا الكبيرة، آخذين بالحسبان مرتكزات «مئوية الإمارات 2071» وأهدافها.

تقدم وريادة

قال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي إن وثيقة 4 يناير 2020 التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تأتي استكمالاً لوثيقة الخمسين، تستشرف مستقبل دبي من أجل تحقيق المزيد من التقدم والريادة، في جميع المجالات من خلال استدامة استقرارها الاقتصادي والأمني ودعم أطر الحوكمة وتطوير عمل الجهات الحكومية في إمارة دبي وتعزيز ريادتها وتنافسيتها العالمية خلال الخمسين عاماً المقبلة.

ولفت إلى أن تأسيس مجلس دبي وتعين ستة مسؤولين للإشراف على تنمية 6 قطاعات هي اقتصاد دبي والتطوير الحكومي وخدمات المواطنين والبنية التحتية والأمن والعدل والصحة والمعرفة سيحقق الرخاء والازدهار للأجيال القادمة وفق منهجية عمل واستراتيجية طموحة محددة الملامح.



عيسى كاظم: مدرسة لا تعرف المستحيل



قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «إن المسار التنموي المتواصل لدبي يعكس أفكار ورؤى حكيمة وتطلعية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. نحن أمام مدرسة لا تعرف المستحيل وتسعى إلى التجديد والتجدد، وهو أبرز مثال على تفوق وتنافسية دبي التي ترسم ملامح مستقبلها انطلاقاً من حاضرها. إن وثيقة 4 يناير 2020 بمثابة الإطار العملي لتنفيذ استراتيجية النمو والأجندة التنموية الاقتصادية والاجتماعية لدبي، ونحن في خدمة هذه الوثيقة من موقعنا في مركز دبي المالي العالمي، وستكون لنا مساهمات كثيرة وفاعلة وداعمة. نشكر قيادتنا الرشيدة على التوجيهات السديدة التي منها نستمزج الأفكار الخلاقة ونشارك في التحولات التنموية إقليمياً وعالمياً».



هلال المري: رؤية طموحة ومستقبلية



قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»: «إنّ تجديد العهد لتطوير الإمارة، وترسيخ العدالة، وتحسين الحياة الكريمة لأهل دبي وساكنيها في وثيقة الرابع من يناير 2020 وهو عام الاستعداد للخمسين سنة المقبلة أيضاً، يؤكد حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، على وضع الرؤى الطموحة والتصوّرات المستقبلية ضمن استراتيجية واضحة المعالم قادرة على رسم ملامح مستقبل إمارة دبي التي تسابق الزمن لتتبوأ المكانة العالمية المرموقة التي تستحقها، وتبقى في الصدارة، وتحافظ على تنافسيتها بين سائر المدن العالمية الأخرى».

وأضاف قائلاً: «مع تشكيل مجلس دبي وتحديد ستة مسارات استراتيجية للنمو في الإمارة وتشكيل مجالس استشارية من القطاعين العام والخاص سيساهم بلا شك في وضع إطار عمل مشترك، وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها لتحقيق أهداف هذه الوثيقة، حيث سيؤدي كل مسار دوره الحيوي الذي يتكامل مع باقي المسارات الأخرى لرسم مستقبل دبي خلال السنوات الخمسين المقبلة».



آل صالح: مواكبة التغيرات مهما تسارعت وتيرتها



أكّد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، أن أهل دبي وساكنيها ومحبيها يبادلون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، العهد ويجدّدون لسمّوه الولاء في اتباع نهجه المتفرّد في الحكم السديد والقيادة الرشيدة.

وقال آل صالح إن إعلان سموّه عن تشكيل «مجلس دبي» من خلال وثيقة الرابع من يناير، كفيل بتمكين الإمارة من مواكبة التغيرات مهما تسارعت وتيرتها، والبقاء في طليعة المنافسة مهما اشتدّت حدّتها، وتلبية توقعات الأجيال القادمة مهما ارتفع سقفها، مشيراً إلى أن ما تضمنته الوثيقة ببنودها الاثني عشر «يرسم بوضوح خطوط مساراتها الاستراتيجية الستة الخاصة بتحقيق التقدّم والنموّ في الإمارة».

وأكّد المدير العام لدائرة المالية حرص الدائرة على دعم مسارات التنمية الستة التي حددتها الوثيقة، وذلك بوصفها أحد أهمّ المحركات الدافعة للنمو في الإمارة، نظراً لدورها الحيوي المتمثل في تولّيها مسؤوليات الإشراف على جميع الشؤون المالية والمحاسبية لحكومة دبي.