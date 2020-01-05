نهاية الشيخوخة.. قطع غيار بشرية حسب الطلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي كتاب «هل ولد من سيعيش 200 سنة؟» لمؤلفته الباحثة الفرنسية فلورانس سولاري، ونقله إلى العربية الدكتور سالم أخشوم، وراجع ترجمته الدكتور فادي جابر.

يأتي هذا الكتاب التثقيفي الموجّه إلى عامّة الجمهور، استجابة لسؤالين أحدهما أزليّ يتعلّق برغبة الإنسان الفطرية في الإفلات من براثن الموت الذي يلاحقه والارتماء في أحضان الخلود، أو على الأقلّ ربح أكثر ما يمكن من الوقت أو العمر في هذه المعركة المحسومة، والآخر مستقبليّ، بل آنيّ، يتعلّق بتبعات ارتفاع متوسط العمر المتوقّع للبشر وتهرّم السكّان خاصة في القارّة العجوز، أوروبا.

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وتعالج الكاتبة موضوعها بطريقة علمية رصينة ترنو إلى المستقبل في ما يشبه قصص الخيال العلميّ، لقد انطلق مبحث الشيخوخة من جذور أسطورية إغريقية ضاربة في القدم جسّمها حلم الخلود، حيث تمثلت أولى مراحل إخضاع ظاهرة الشيخوخة لقوانين البحث العلمي في مساءلة مفهوم الشيخوخة ذاته ومراجعة ما كان في اعتبار المسلّم به في هذا الموضوع، وهو مسألة حتميّتها وكونيّتها، إذ يتبيّن للقارئ أن الشيخوخة ليست قدراً محتوماً ولا ظاهرة شاملة لكل كائن حيّ، فكم من الكائنات ما لا يرتفع احتمال موته بتقدمه في العمر ولا تدركه الشيخوخة وإن لم ينج من الموت يوماً.

وتطرقت الكاتبة إلى أنّه قد تراءى للإنسان الباحث عن الخلود اقتباس هذه الخصائص الجينيّة المقاومة للشيخوخة والمطيلة للعمر من تلك الكائنات العضوية، فأقبل على دراستها واختبارها حتى يدرك سرّ طول أعمارها بتحديد الجينات أو الجين المسؤول عن طول العمر وعن الشيخوخة في كنف الصّحة والعافية، بعد أن تمّ التوصل ضمن هذه المقاربة الجينية إلى أن الشيخوخة ليست إلا نتيجة لتراكم طفرات جينية.

تشير الكاتبة إلى أنّ التقيّد بسلوك صارم ونظام غذائي متقشّف طيلة الحياة من أجل زيادة غير مضمونة في العمر قد لا تتجاوز بضع سنوات، قد لا يكون أمراً مغرياً، ما دفع الإنسان إلى العودة إلى الحلّ الطبّي بإنتاج جزيئات يحاكي مفعولها السريع مفعول التقشف الغذائي البطيء، وإلى الحلول البيولوجية المتمثلة في زرع البكتيريا المعوية (النبيت الجرثومي). ولكنّ الحلّ الذي يلوح من المستقبل يبدو متمثلاً في الطبّ التجديديّ الواعد بإعادة الشباب إلى الجسم من خلال إعادة إنتاج خلاياه المختصة بواسطة إعادة برمجة الحمض النووي للخلايا الجذعيّة، ما قد يسمح بإنتاج قطع غيار بشرية حسب الطلب، ومن شأن هذا الطبّ أيضاً أن يغنينا عن التدخل الجراحي بواسطة عملية نقل الدّم من كائن فتيّ إلى كائن هرم ليقتبس منه شبابه، في عملية كأنها تضفي مصداقية علميّة مّا على رواية دراكولا والمعتقدات القديمة القائلة بفوائد امتصاص الدماء في إطالة العمر.