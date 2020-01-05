شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تزهو بمشاريع بنية تحتية بـ 6.3 مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد علاء

تزهو مدينة أبوظبي وضواحيها بمجموعة من مشاريع الطرق والبنية التحتية والمشاريع التطويرية بكُلفة 6 مليارات و381 مليون درهم، في إطار تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نحو توفير بنية تحتية عالية الجودة، تلبي حاجات الفرد والمجتمع، وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وتستهدف الارتقاء بمستوى الحياة، وتوطيد أركان التنمية المستدامة، وإسعاد المجتمع ورفاهيته، واهتمام ومتابعة دؤوبة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتشمل المشاريع، تحسين الانسياب المروري في الشوارع الرئيسية والتقاطعات بمدينة أبوظبي، وإنشاء طرق وبنية تحتية جديدة في مدن محمد بن زايد وشخبوط والشوامخ والشامخة والرحبة وسويحان ومدينة زايد وتطوير شارع الشيخ زايد بن سلطان، إضافة إلى مشروع تطوير منطقة الزاهية، وتطوير وتحسين الإضاءة في شوارع وجسور وممرات المشاة في أبوظبي.



منقطة شرق 25



وأنجزت شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة)، مؤخراً، كافة أعمال مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية لمنطقة شرق 25 في أبوظبي (معسكر آل نهيان) المرحلة الثانية، مشيرة إلى أن المشروع تم تنفيذه بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي، بكُلفة إجمالية بلغت 163 مليوناً و400 ألف درهم، الذي يخدم 176 قسيمة أرض سكنية، و3 مساجد، ومدرسة، و4 حدائق، إضافة إلى مركزين تجاريين، ومركز اجتماعي، و5 مواقف للسيارات، ومعهد، وموقع آخر، ومبنى حكومي، إلى جانب 7 محطات كهربائية، وبرج اتصالات، ونادي للاستجمام.



مدينة الرحبة



كما سلمت «مساندة» مشروعين للطرق الداخلية والبنية التحتية في مدينة الرحبة بأبوظبي؛ وذلك بكُلفة قدرها 453 مليون درهم، على مساحة تقارب 3 ملايين متر مربع، وأعلنت «هيئة أبوظبي للإسكان» و«مساندة» عن تقدم سير العمل في مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية للحي الإماراتي السكني بمدينة زايد أبوظبي، المكون من 3 حزم؛ هي: 4 و3 وA2، والبالغ كُلفته الإجمالية أكثر من مليارين و200 مليون درهم؛ حيث يخدم 2769 قطعة أرض سكنية، و9 مدارس، و37 مسجداً، و45 حديقة، و10 مراكز تجارية، و21 مرفقاً خدمياً واجتماعياً، متضمناً تجهيز البنية التحتية وشبكة الطرق ومسارات الخدمات.

شارع الشيخ زايد



وأنجزت دائرة البلديات والنقل، و«مساندة» أعمال مشروع استكمال تطوير شارع الشيخ زايد بن سلطان، الذي يمتد من تقاطع الفلاح إلى تقاطع قصر البحر (الحزمة الأولى)، وأشار الجانبان إلى أن المشروع تم تنفيذه على مساحة تبلغ 18.6 ألف متر مربع، بكُلفة إجمالية قدرها 108 ملايين و700 ألف درهم، بالتعاون مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات.

ويستهدف المشروع الحد من الاختناقات المرورية، وتقليل الازدحام في أوقات الذروة على شارع الشيخ زايد، إضافة إلى تحقيق وتسهيل انسيابية حركة المرور من وإلى مركز المدينة، وكذلك رفع كفاءة السلامة المرورية، وتعزيز معايير الأمن والسلامة، وتخفيض معدلات الحوادث بنسبة كبيرة، وتضمنت أعماله تنفيذ منحدر مزدوج من تقاطع شارع الفلاح إلى نفق الشيخ زايد بالاتجاهين، مما أدى إلى رفع الطاقة الاستيعابية للشارع ليسمح بتدفق المركبات خلال الساعة الواحدة بمعدل 3000 مركبة في الاتجاه الواحد، بإجمالي 6000 مركبة في الساعة في كل اتجاه، إضافة إلى المخارج السابقة، ما خفف الازدحام على مخرج جزيرة الريم باتجاه الداخل، وأيضاً ساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط والازدحام المروري على تقاطع شارع الشيخ هزاع، وشارع الشيخ زايد بن سلطان عند جسر الريم.

وباشرت «مساندة» تنفيذ أعمال مشروع التحسينات المرورية لشارع الشيخ زايد بن سلطان (شارع القرم الشرقي) بكُلفة تقديرية تبلغ 97 مليون درهم؛ وذلك بعد أن أكملت كافة الأعمال والتجهيزات الأساسية لذلك، مشيرة إلى أنها تقوم حالياً باستكمال أعمال نقل الخدمات المتعارضة، والعمل على توسعة الطريق، بالتعاون والتنسيق مع دائرة النقل ودائرة التخطيط العمراني والبلديات والقيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة أبوظبي للتوزيع ومركز التحكم والمراقبة إلى جانب عدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وأنجزت بالتعاون مع مركز النقل المتكامل، كافة أعمال مشروع تحسين السلامة المرورية على طريق المقطرة حميم بامتداد طولي يبلغ نحو 140 كيلومتراً، بكُلفة تقدر ب40 مليون درهم.

طريق المفرق الغويفات



كما انتهت دائرة البلديات والنقل و«مساندة» من مشروع جسر إيكاد 17 التابع لمشروع تحسين طريق المفرق الغويفات الواقع على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي؛ وذلك على مساحة قدرها 70 ألف متر مربع بكُلفة تقارب ال60 مليون درهم، كما أنجزت الجهتان مشروع إعادة تأهيل طريق الفايه سيح شعيب E75 الذي تم تنفيذه على امتداد 88 كيلومتراً بكُلفة بلغت 46.9 مليون درهم؛ وذلك بالتعاون مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.



منطقة الشامخة



وتعمل «مساندة» على مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية في منطقة الشامخة الذي تنفذه بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي بكُلفة إجمالية تبلغ 237 مليون درهم؛ وذلك على مساحة قدرها 2.2 مليون متر مربع.

وسلمت «مساندة» مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية زد 35 الموزع على 3 عقود في مدينة محمد بن زايد؛ هم: زد (35 1)؛ وزد (35 2)؛ وزد (35 3)، مشيرة إلى أنها أنجزت كافة أعمال المشروع بالكامل بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي وفقاً لأعلى المعايير وأرقى المواصفات العالمية؛ وذلك بكُلفة إجمالية بلغت حوالي 280 مليوناً و700 ألف درهم؛ حيث تضمن إنشاء طرق داخلية وبنية تحتية لأراض سكنية على مساحة 1.5 مليون متر مربع.

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مدينة شخبوط



وأنجزت الشركة أعمال مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية ل354 قطعة أرض سكنية في مدينة شخبوط بأبوظبي، والذي تنفذه بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي وهيئة أبوظبي للإسكان بكُلفة إجمالية تبلغ 295 مليوناً و700 ألف درهم؛ وذلك على مساحة قدرها 109 آلاف و500 متر مربع.

ويتضمن المشروع تنفيذ 9.5 كيلومتر طرق، و16.4 كم خطوط صرف صحي، و10.3 كم صرف مياه أمطار، و10.8 كيلومتر خطوط مياه شرب، و7.4 كم خطوط اتصالات، و1.4 كم شبكات ري، و12 كيلومتراً لتنفيذ الحزام الأخضر، و64 محطة كهرباء فرعية.

منطقة الشوامخ



وتعمل الشركة على تنفيذ أعمال مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية في منطقة الشوامخ للأحواض 1 و2 و4 و5 و9 و10، والذي تنفذه بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان وبلدية مدينة أبوظبي بكُلفة إجمالية بلغت 148.6 مليون درهم على مساحة قدرها 352.3 ألف متر مربع.

منفذ الغويفات



كما أنجزت أعمال مشروع إعادة تأهيل منفذ الغويفات الحدودي، الذي تنفذه بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي والهيئة العامة لأمن المنافذ والإدارة العامة للجمارك وإدارة الهوية والجنسية والإقامة؛ وذلك بكُلفة تبلغ 149 مليوناً و700 ألف درهم على مساحة إجمالية قدرها 350 ألف متر مربع. وأنجزت بلدية مدينة أبوظبي وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أعمال إعادة تأهيل دوار (تقاطع شارع راشد بن سعيد مع شارع سلطان بن زايد) بمليون و900 ألف درهم تضمن تنفيذ أعمال تجميل طبيعية، وزراعة، وشبكة ري، وإنارة، إضافة إلى أعمال رصف محيط الدوار بالبلاط المتشابك بما يتناسب مع دليل تصميم الشوارع الحضرية.

جسر المفرق



وانتهت من أعمال إنشاء فتحات الالتفاف على جسر المفرق - الطريق رقم 12 اتجاه (أبوظبي - العين) والطريق رقم 11 اتجاه (العين - أبوظبي)، كجزء من عملية التطوير المستمرة في الإمارة، وتلبية للاحتياجات المجتمعية في المدينة، وضمن إطار حرصها على تعزيز مكونات البنية التحتية وتطويرها بالشكل الذي يتلاءم مع حجم نمو العاصمة أبوظبي، وتوفير خدمات الطرق الحضارية المتقدمة؛ وذلك بهدف الارتقاء بشبكة الطرق ورفع كفاءتها وتحقيق أعلى نسب الانسيابية والسلامة المرورية لجميع مستخدمي الطرق وضمان التدفق المرن للسيارات؛ حيث بلغت كُلفة الأعمال 15 مليوناً و500 ألف درهم.

منطقة الزاهية



وأنجزت بلدية أبوظبي بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، والنقل كافة أعمال مشروع تطوير منطقة الزاهية بكُلفة بلغت 258 مليوناً و800 ألف درهم، والذي نفذته على مساحة تقارب 277,5 ألف متر مربع، مقسمة إلى 69 ألف متر مربع كطرق رئيسية، و43,3 ألف متر مربع كطرق فرعية، و164 ألف متر مربع مساحات تجميل للشوارع التي تدخل ضمن المشروع؛ حيث يغطي المشروع أجزاء من الأحواض شرق 12 وشرق 14.

وأوضحت البلدية: إن المشروع تضمن تأهيل وتطوير مرافق خدمة، وتحسين الحركة المرورية، وممرات المشاة، وأعمال بنية تحتية (اتصالات، شبكات المياه والكهرباء) شاملة أعمال التوصيل بالشبكات الرئيسية، وأعمال إنارة الشوارع، وتركيب اللوحات المرورية، وأعمال شبكات صرف مياه الأمطار؛ وذلك على امتداد شارع الفردوس وشارع 10.

مدينة محمد بن زايد



وباشرت بلدية مدينة أبوظبي، وبالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» تنفيذ مشروع شامل يستهدف تعزيز منظومة البنية التحتية في مدينة محمد بن زايد من خلال إطلاق 4 مشاريع تستهدف إنشاء الطرق والبنية التحتية في مناطق مختلفة من المدينة (ب، سي، د، ج)، بكُلفة إجمالية تتجاوز المليار و200 ألف درهم.