شكرا لقرائتكم خبر عن حصان مذعور يقفز داخل سيارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفز حصان مذعور داخل سيارة بعد تسلقه غطاء محركها وسقوطه بداخلها عبر الزجاج الأمامي. كانت السيارة تسير على طريق جوينابو في بورتوريكو، ولحسن الحظ، نجا كل من الحصان المسمى رانشيرو وسائق السيارة. ودفع مالك الحصان تعويضاً لصاحب السيارة عن الأضرار التي لحقت بالمركبة. وتخطى مقطع مصور للحادث 2.2 مليون مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال 24 ساعة، وفق «ذا صن البريطانية».

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