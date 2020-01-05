إعادة تأهيل البنية التحتية لمدينة زايد وبينونة بـ 144.8 مليون



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

باشرت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» وبلدية منطقة الظفرة تنفيذ أعمال مشروع إنشاء وتصميم الطرق الداخلية وإعادة تأهيل مرافق البنية التحتية في مدينة زايد وبينونة والقطاع 18 وحوض MZW بمنطقة الظفرة، بتكلفة تقدر ب 144.8 مليون درهم.

أوضح الطرفان أن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال طرق داخلية رئيسية وفرعية مع خدمات البنية التحتية الأخرى مثل إنشاء شبكات لمياه الشرب والري والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وإنارة الطرق الداخلية، وفوهات مكافحة الحريق، وكابلات الطاقة، ومحطات الكهرباء، وعبّارات الاتصالات، وأرصفة المشاة، ومواقف السيارات، وغيرها. وأشار الجانبان إلى أن المشروع يخدم 294 قسيمة سكنية وحكومية وتجارية وخدمات، و4 مساجد، و4 حدائق، و4 مسطحات خضراء، متضمناً تجهير البنية التحتية وشبكة الطرق ومسارات الخدمات.

وتعتزم شركة مساندة وبلدية منطقة الظفرة إنجاز المشروع وتسليمه في الربع الأخير من العام 2020، وذلك بحسب الخطة المعتمدة للإنجاز.

ويأتي تنفيذ المشروع في إطار الحرص على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، نحو توفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وتستهدف الارتقاء بمستوى الحياة، وتوطيد أركان التنمية المستدامة، وإسعاد المجتمع ورفاهيته، والتي تترجمها توجيهات وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويحظى المشروع بدعم ومتابعة دائمة وحثيثة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وأوضحت الشركة أن المشروع يشتمل على تخطيط وإعادة تأهيل الطرق القائمة وإضافة ممرات للمشاة ومواقف للسيارات وأعمال إنارة للشوارع وتركيب لوحات مرورية وإرشادية، فضلاً عن إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وشبكة المياه والكهرباء القائمة والري، إلى جانب أعمال نقل وتمديد وإعادة تمركز لبعض خدمات البنية التحتية مثل خطوط الكهرباء، وأعمال محطات التوزيع الثانوية، إضافة إلى شبكة مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار. وبينت «مساندة» أن المشروع يتضمن تنفيذ شبكة طرق داخلية بطول 14.5 كيلو متر.