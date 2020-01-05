محمد بن راشد يؤسس مجلساً لترسيخ مكانة دبي

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أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «وثيقة 4 يناير 2020»، بهدف استشراف فرص إمارة دبي المستقبلية، وترسيخ جاذبيتها الاقتصادية، وضمان أفضل حياة لساكنيها وزائريها.

وجدد سموه في رسالة وجهها عبر «تويتر» إلى أهل دبي وساكنيها ومحبيها، العهد بالاستمرار في تطوير الإمارة، وترسيخ العدالة، وتحسين الحياة لهم وللأجيال القادمة، مؤكداً سموه أنه: «لن يوقفنا تكاسل صديق، أو كيد عدو، أو تراخي مسؤول».

وغرد سموه: «الإخوة والأخوات.. نستهل عام 2020 بتفاؤل.. وبتطوير في حوكمة منظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والتنافسية في دبي.. هدفنا استشراف فرص دبي المستقبلية.. وترسيخ جاذبية مدينتنا الاقتصادية.. وضمان أفضل حياة لساكنيها وزائريها».

وقال سموه: «تتسارع المتغيرات حولنا، وتتزايد المنافسة معنا، ويرتفع سقف التوقعات عند أجيالنا، وعلينا الاستجابة، ومسؤوليتنا المواكبة والمحافظة على التطور والتفوق واستمرار النمو».

وشدد سموه: «ما كان يصلح في الماضي قد لا يصلح للمستقبل، وما نفعنا في العشرين سنة السابقة قد لا يكون الأنفع لنا في العشرين القادمة. يفرض علينا الزمن تغيير الأدوات، وتجديد المؤسسات، ومحاربة الركود، يفرض علينا المستقبل تجديد الدماء، وإعادة البناء لهياكلنا وثقافتنا وأفكارنا بما يضمن تحقيق تحولات حقيقية لدبي خلال الفترة القادمة».

وتضمنت الوثيقة قراراً بتشكيل «مجلس دبي» برئاسة سموه، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائباً أول، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائباً ثانياً، بالإضافة إلى تعيين ستة مسؤولين في دبي برتبة معالي، يشرفون على ستة مسارات استراتيجية للنمو في الإمارة وتعيين رئيس المكتب التنفيذي أميناً عاماً لمجلس دبي.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد أن وثيقة 4 يناير 2020 ستكون خريطة طريق نهتدي بها.

وغرد سموه على تويتر: «وثيقة 4 يناير 2020 التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ستكون خريطة طريق نهتدي بها وبتوجيهات سموه السديدة وسنعمل لتحقيق هدف سموه الواضح في أن تكون دبي درة مدن العالم».

وأضاف سموه: نعاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأهل دبي وساكنيها ومحبيها بالعمل إلى جانب أخي الشيخ مكتوم وكافة أعضاء المجلس في قيادة مرحلة جديدة واستثنائية من التنمية والبناء في مسيرة دبي الحضارية.

وغرد سمو الشيخ مكتوم بن محمد على «تويتر»: «أشكر والدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ثقته الغالية لتعييني نائباً ثانياً لمجلس دبي، وأسأل الله أن يوفقني أنا وأخي سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم في رسم رؤية دبي للخمسين عاماً القادمة وقيادة التحولات المستقبلية للإمارة من خلال المسارات التنموية الستة التي حددها سموه».

ويضم «مجلس دبي» أيضاً سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون بدبي، ومحمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، واللواء طلال حميد بالهول مدير عام جهاز أمن الدولة في دبي، وعبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعيد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، واللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.

وتم تعيين سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم مفوضاً عاماً على مسار «اقتصاد دبي» وتتبعه الدائرة الاقتصادية بدبي ودائرة السياحة والمناطق الحرة بالإمارة ومؤسسات المطارات والموانئ والجمارك، فيما تم تعيين مطر محمد الطاير إضافة لمهامه الحالية مفوضاً عاماً على مسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة بالإمارة وتتبعه بلدية دبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان ودائرة الأراضي والأملاك، وتعيين اللواء طلال بالهول بالإضافة لمهامه الحالية مفوضاً عاماً على مسار الأمن والعدل وتتبعه محاكم دبي والدفاع المدني ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وتعيين عبدالله محمد البسطي مفوضاً عاماً على مسار التطوير الحكومي بالإضافة لمهامه الحالية وتتبعه الموارد البشرية، ومركز الإحصاء ودائرة حكومة دبي الذكية، وتعيين سعيد محمد الطاير إضافة لمهامه الحالية مفوضاً عاماً على مسار الصحة والمعرفة وتتبعه هيئة الصحة بدبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وتعيين اللواء عبدالله المري مفوضاً عاماً على مسار خدمات المواطنين بالإضافة إلى مهامه الحالية وتتبعه هيئة تنمية المجتمع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.