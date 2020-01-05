دعوة الإمارات

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كانت دولة الإمارات سبّاقة في الدعوة إلى «تغليب الحكمة والاتزان والحلول السياسية على المواجهة والتصعيد، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة» على خلفية الضربة الجوية الأمريكية في العراق التي أدت إلى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وآخرين.

جاء ذلك في تغريدة لوزير الدولة للشؤون الخارجية د. أنور قرقاش قال فيها أيضاً: «القضايا التي تواجهها المنطقة معقدة ومتراكمة وتعاني فقدان الثقة بين الأطراف، والتعامل العقلاني يتطلب مقاربة هادئة وخالية من الانفعال».

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المناخ التصعيدي الذي نشأ إثر هذه الضربة ينذر بمخاطر كبيرة إن جرى الانسياق وراء أفعال وردود أفعال غير محسوبة قد تدفع المنطقة نحو توترات ومواجهات تؤدي إلى أوخم العواقب على الجميع بدون استثناء، خاصة أن منسوب التوتر في المنطقة، حتى قبل هذه الضربة، ليس قليلاً، حيث تتشابك الأجندات وتتناقض المصالح، ما يجعل من الضروري الذهاب نحو البحث عن الحلول، وليس الانجرار وراء تصعيد المواجهة التي لن ينجم عنها سوى الدمار.

دول خليجية ذهبت إلى الوجهة نفسها التي عبر عنها الوزير الإماراتي، فالمملكة العربية السعودية دعت على لسان مصدر مسؤول «إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه»، فيما قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية «إن الحكومة تتابع باهتمام وقلق بالغين التطورات الإقليمية المتسارعة وانعكاساتها على المنطقة»، وبالتأكيد فإن مواقف دول خليجية أخرى تصب في ذات الاتجاه.

القلق مشروع من أن تؤدي أي مغامرة غير محسوبة من أي طرف إلى اندلاع نزاع شامل، يفوق في مداه وعواقبه الخطرة وما ينجم عنه، النزاعات والحروب التي شهدتها المنطقة سابقاً، وأوقعت ما أوقعت من الخسائر واستنزفت ما استنزفت من أموال وثروات، وأحدثت ما أحدثت من عدم استقرار.

داخل العراق أيضاً علت الأصوات الداعية إلى تجنيب البلد مخاطر مواجهة مدّمرة بين واشنطن وطهران على أراضيه، على الأصوات المنفعلة والداعية إلى التصعيد، فالبلد عانى وما زال يعاني من عدم الاستقرار منذ عقود، حيث دفع العراقيون جيلاً وراء جيل أثماناً باهظة جراء ذلك، ويدرك العقلاء في العراق أن أي تصعيد سيدفع العراقيون الأبرياء معه المزيد من هذه الأثمان في معركة لا تعنيهم، وتتصل بصراع مصالح بين قوى دولية وإقليمية جعلت من بلدهم ساحة نزاع بينها.

في هذا الوضع الدقيق تبرز الحاجة إلى أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم.

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