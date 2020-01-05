تفاهم بين «الصحة» و«آبفي» لتعزيز رعاية مرضى المناعة الذاتية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقّعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مؤخراً مذكرة تفاهم في مجال الابتكار والتدريب المشترك والرعاية الصحية والتوعية بأمراض المناعة الذاتية مع شركة Abbvie Biopharmaceuticals للأدوية، بهدف وضع إطار عمل رسمي للتعاون بين الطرفين في مجال تعزيز الابتكارات العلاجية لأمراض المناعة الذاتية، وتقديم برامج تعليمية للكوادر الطبية في الوزارة وفق المستجدات العلمية، والتّوفير المبكّر للابتكارات العلاجيّة للمرضى المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي ومرض الصدفية، وتمكين المريض من متابعة العلاج بحسب الخطة المحددة.

وجرت مراسيم توقيع مذكرة التفاهم في ديوان الوزارة، بحضور الدكتور محمد سليم العلماء وكيل الوزارة، حيث وقّعها الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، ومحمد أبوبكر عبد الجواد المدير العام لمنطقة الخليج في الشركة.

وأشار الدكتور يوسف السركال إلى أن المذكرة تعكس حجم الشراكة الاستراتيجية للوزارة مع الشركات العالمية، في إطار سعي الوزارة لتوفير أدوية جديدة ومبتكرة للمصابين بأمراض المناعة الذاتية، ورفع قدرات العاملين الصحيين.

وأكد محمد أبوبكر الحرص على تطوير الشراكة مع الوزارة، من خلال تقديم علاجات فعالة للمصابين بأمراض المناعة الذاتية، معتمدين على خبرة الشركة في هذا المجال، مدفوعين برغبتنا لتحسين حياة المرضى.