الملك سلمان للرئيس العراقي: ضرورة نزع فتيل الأزمة

اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أكد العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز للرئيس العراقي برهم صالح السبت اهمية "نزع فتيل الازمة" في المنطقة بعد مقتل الجنرال الايراني قاسم سليماني في ضربة اميركية في بغداد، ما يثير مخاوف من تصعيد إضافي بين الولايات المتحدة وايران.
وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس)، ان الملك سلمان اجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس العراقي وبحث معه "مستجدات الاحداث في المنطقة" مؤكدا "حرص المملكة على أمن واستقرار العراق الشقيق، وأهمية التهدئة ونزع فتيل الأزمة في المنطقة، واتخاذ كافة الإجراءات لخفض التوتر فيها".
وأعرب الرئيس العراقي عن "شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولاهتمام المملكة بأمن العراق واستقراره"، وفق المصدر نفسه.
وشارك آلاف العراقيين وهم يهتفون "الموت لأميركا" السبت في بغداد في تشييع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس اللذين قتلا الجمعة في ضربة أميركية.
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