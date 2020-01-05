قتلى وجرحى من مليشيا الحوثى فى معارك بمحافظتى الجوف وتعز اليمنيتين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى عدد من مليشيا الحوثى الانقلابية مصرعهم وأصيب آخرون فى معارك مع وحدات من الجيش اليمنى فى محافظتى الجوف وتعز اليمنيتين.
وأوضح مصدر عسكرى يمنى ، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية ، أن قوات الجيش اليمنى استهدفت مجموعة من عناصر المليشيا كانت تحاول زراعة ألغام أرضية فى محافظة تعز ، حيث أسفر الاستهداف عن مصرع قائد المجموعة وجرح اثنين آخرين ، فيما لاذ البقية بالفرار.
وأضاف ان الجيش اليمنى شن بمنطقة الجوف قصفًا مدفعيًا لتجمع مليشيا الحوثى فى مديرية المتون كانت تحاول التقدم باتجاه مواقع فى جبهة حام شمالى المديرية ، مما أدى إلى تكبيد المليشيا الحوثية خسائر فى صفوفها ولاذ من نجا منهم بالفرار.
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