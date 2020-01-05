بومبيو يشكر البحرين لـ"حمايتها" الجنود الأمريكيين على أراضيها

المنامة/ الخليج 365

قدّم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت، الشكر لولي عهد البحرين، سلمان بن حمد آل خليفة، الشكر على حماية الجنود الأمريكيين في بلاده.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن ولي العهد، تلقى اتصالا هاتفيا اليوم، من بومبيو.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال "العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، والمساعي لحفظ استقرار المنطقة".

وتطرقا إلى "تطورات الأحداث في المنطقة، والتأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن والسلام".

بدوره أشار بومبيو، في تغريدة بتويتر، إلى تأكيده وولي العهد (خلال الاتصال) على "أهمية مواجهة تهديدات إيران في المنطقة".

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وقال بومبيو، إنه "قدم الشكر (لولي عهد البحرين) على مشاركته في حماية الأفراد والمرافق الأمريكية في البحرين".

وجاء الاتصال على خلفية اغتيال واشنطن لقائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني وآخرين بالعاصمة العراقية، بغداد.

وقتل سليماني، ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص كانوا برفقتهما، إثر قصف صاروخي من جانب قوات أمريكية استهدفت سيارتين كانا يستقلانها على طريق مطار بغداد بعد منتصف ليل الخميس.

وفي 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، افتتاح مركز قيادة في البحرين، لتحالف بحري عسكري تقوده الولايات المتحدة؛ لحماية الملاحة في منطقة الخليج.

وتعد البحرين مقرا للأسطول البحري الخامس الأمريكي، الذي تشمل عملياته منطقة الخليج وخليج عُمان وبحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر، وأجزاء من المحيط الهندي، حيث يتمركز في منطقة "الجفير"، شرق العاصمة البحرينية المنامة.

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